Ferran Adrià, premiado por la Armada con la Gran Cruz del Mérito Naval: su servicio militar como cocinero le cambió la vida

Ferran Adriá, premiado por la Armada con la Gran Cruz del Mérito Naval: su servicio militar como cocinero le cambió la vida.

Este viernes la Armada ha otorgado la Gran Cruz del Mérito Naval al reconocido chef catalán Ferran Adrià. El acto ha sido presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro Sánchez.

Durante el evento se ha proyectado un emotivo vídeo que ha mostrado la estrecha relación de Adrià con la Armada, un vínculo que se remonta a los años en que realizó el servicio militar como cocinero en Cartagena, donde preparaba comidas para 2.000 reclutas y banquetes para ministros de Defensa.

Mucho antes de convertirse en uno de los grandes referentes e innovadores de la gastronomía mundial, Adrià inició allí una etapa que precedió a su brillante trayectoria profesional y que le ayudó a aprender a dirigir una cocina, como ha contado en diversas ocasiones.

Además, fue clave en la creación y posterior desarrollo de la prestigiosa especialidad de hostelería de la Armada.

El Bulli, el famoso restaurante del chef, fue reconocido en varias ocasiones como el mejor del mundo, y su influencia ha trascendido el ámbito culinario, siendo incluido por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo y distinguido como mejor cocinero de la década por The Restaurant Magazine.

El condecorado ha querido destacar los aprendizajes adquiridos en la Armada: "Los valores, empezando por el respeto a tus compañeros y respeto por el pasado, y la honestidad, sobre todo cuando te dedicas a la innovación".

Asimismo, también ha resaltado la importancia del agradecimiento, la normalidad y la generosidad, pues, a su juicio, "si tienes suerte en la vida hay que ser generoso con los demás".

Por su parte, el AJEMA agradeció a Adrià su presencia y destacó la importante labor de los cocineros a bordo de los buques: "Cuando estás a cientos de millas de puerto y la rutina se vuelve exigente, un buen plato es mucho más que una comida: es una celebración".

"Por eso la labor de nuestros cocineros es tan importante; ellos también son responsables de uno de los elementos más humanos de la vida en la mar, la camaradería", ha asegurado.

Y ha añadido: "Tu nombre navega con nosotros en cada buque, en cada cocina y en cada persona que descubre que la pasión puede convertirse en una forma de engrandecer a España".

Para concluir, la ministra de Defensa ha expresado su reconocimiento al prestigioso cocinero por "su normalidad, humanidad, sacrificio y compromiso": "Estos son los valores que representan a la Armada".

"He tenido el altísimo honor de poder visitar muchos buques españoles, y en sus cubiertas he podido probar esos platos que han cocinado con tanto amor y cariño", ha agregado.

La Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco distingue a quienes han prestado servicios extraordinarios en apoyo a la Armada, contribuyendo así a la defensa del país.