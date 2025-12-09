El bar sevillano que triunfa con su cesta de Navidad: una rifa millonaria cuyos beneficios rondan los 600.000 €

Cuando empiezan a apretar los calores del verano en Andalucía, la venta El Paisano, ubicada en la Nacional IV a la altura de la localidad sevillana de Utrera, ya está pensando en la Navidad.

Coincidiendo con la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez de la Frontera (Cádiz), este establecimiento hostelero pone a la venta las papeletas de su particular rifa: la cesta de Navidad más grande de España.

Desde ese momento, por el módico precio de 10 €, cualquiera puede hacerse con una de las 100.000 participaciones numeradas del 0 al 99.999 y soñar con que el número de la suya coincida con el agraciado en el sorteo de la O.N.C.E. del próximo 5 de enero.

Como que te toque el Gordo de la lotería de Navidad

Quienes adquieren un décimo de lotería para participar en el sorteo de Navidad deben abonar 20 euros y optan a ganar un premio de 400.000 euros. Cifra sobre el papel, porque a su cuenta solo llegarían 328.000 después de que Hacienda se quede con el 20 % de la cuantía que exceda los 40.000 €.

Nada que envidiar al premio que ofrece El Paisano, que incluye un apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), una autocaravana, dos vehículos de alta gama (un Cupra y un Mercedes descapotable), dos motos, un quad, 20 décimos para la lotería del Niño, electrodomésticos de todo tipo para equipar el apartamento, diversos aparatos tecnológicos (ordenador, tablet, smartphone...), dos bicicletas.

También se incluye comida en cantidades industriales y diversos productos de droguería como para abastecer una casa durante meses.

El valor de todos estos bienes, según se detalla en las bases del sorteo, asciende a 303.502,19 €, pero hay algo que diferencia a este sorteo de otros similares. El ganador se lo lleva todo "limpio", es decir, El Paisano asume todos los gastos que se derivan de la entrega del premio.

El establecimiento se hace cargo de los impuestos correspondientes a la matriculación de los vehículos, así como también pagará la transmisión del apartamento, sus gastos de notaría, el impuesto de transmisiones patrimoniales correspondiente y los gastos del registro de la propiedad.

Además ingresará a nombre del ganador el importe correspondiente al valor fiscal del premio en la Agencia Tributaria, esto es el pago a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que esté en vigor en el momento de la entrega del premio, extendiendo al agraciado el certificado del mismo.

Un sorteo muy rentable para el bar

A menudo se habla de los escasos márgenes con los que trabajan los negocios de hostelería. Vender comida, salvo que se trate de algunos productos muy concretos como pizzas o hamburguesas, no suele tener una gran rentabilidad.

Por eso, un sorteo como el que organiza este establecimiento sevillano, puede ser una fuente de ingresos muy rentable. Lo explicaba hace unos días Paco Cruz, conocido en redes sociales como @thefoodmanager y experto en rentabilidad de restaurantes.

Veamos por qué. El restaurante emite 100.000 papeletas y las cobra a 10 euros. En esas condiciones, si consigue venderlas todas, algo que habitualmente sucede, ingresará un millón de euros.

Una vez descontado el valor del premio y los gastos derivados, según estima el experto, El Paisano puede obtener un beneficio de más de 600.000 euros, el equivalente a una facturación de más de 4,5 millones de euros vendiendo solo comida y bebida.