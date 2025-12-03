Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo de menos de 100 habitantes: "Recordaré su cocido siempre"

Los lugares recónditos esconden, a veces, auténticas joyas gastronómicas. Además, en estos tiempos de prisas y multitudes, se agradece poder alejarse del mundanal ruido y desconectar en sitios tranquilos.

Localizamos uno de esos sitios en León: se trata del pequeño pueblo de Castrillo de los Polvazares, perteneciente al municipio de Astorga, en la comarca de la Maragatería, con una población de 97 vecinos, según los datos más recientes.

Esta localidad, inscrita en el Camino de Santiago francés, fue declarada en 1980 conjunto histórico-artístico de alto valor monumental y cuenta con un plato único llamado "cocido maragato", un término que hace referencia al gentilicio de los habitantes de Castrillo, a quienes se les conoce por el nombre de "maragatos".

Este cocido se caracteriza por ser el único que se come al revés, comenzando primero por los trozos de carne y acabando con la sopa. La tradición procede de los antiguos arrieros maragatos (personas que trajinaban con bestias de carga), que empezaban la comida con lo más contundente para así recuperar fuerzas durante la jornada laboral.

El cocido maragato se compone de carnes variadas (morcillo, chorizo, tocino, lacón, gallina, manitas, costilla, oreja o panceta), garbanzos (de variedad Pico Pardal), verduras como repollo y patata, sopa de fideos y el llamado "relleno", una preparación de pan, huevo, ajo y perejil, parecido a una tortilla.

Se sirve en tres etapas o vuelcos: primero las carnes y el relleno, segundo los garbanzos y el repollo con patatas y, para terminar, la sopa de fideos. Como postre típico, se suele acompañar de natillas con bollo.

El interior de Coscolo Restaurante. Coscolo Restaurante

El cocido 'invertido'

Hay múltiples restaurantes donde puede degustarse este manjar, pero de todos ellos destaca uno en Castrillo que bien merece una visita adrede. Se llama Coscolo Restaurante y abrió en 1999 de la mano de Pedro y Eva. Su receta de cocido respeta la tradición, pero incorpora algunos cambios que lo hacen único, siendo conocido como Cocido Coscolo.

"Comenzamos con un aperitivo de cecina sobre pan tostado con queso semi curado y aceite de rúcula", explican. Luego, en el primer vuelco, destaca la albóndiga de gallina, que cocinan "para que sea mucho más jugosa". Después llega el morcillo de Buey, que seleccionan cuidadosamente, y la morcilla ahumada, que incorporan al cocido.

En el segundo vuelco, los garbanzos, el repollo y la patata vienen acompañados de su mojo maragato y de piparras en vinagre. Finalmente, en el tercer vuelco hacen "el juego de alquimista" para obtener una sopa desgrasada y llena de sabor.

Todo esto se puede probar dentro de un menú que incluye postres de la casa y que tiene un precio de 32 euros por comensal. Se puede acompañar de un café de puchero aromatizado con canela y clavo.

Coscolo Restaurante ha sido reconocido con un Solete de la Guía Repsol y la distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin. Sus clientes aseguran que recordarán este cocido "por siempre" y que es "inigualable".

Situado en un entorno poco frecuentado, Castrillo de los Polvazares se convierte en un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y buena comida a un precio justo.