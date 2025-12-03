Álvaro Clavijo, de lavaplatos a chef del mejor restaurante de América Latina en 2025

El mejor restaurante de América Latina está en Bogotá. La 13ª edición de los Latin America's 50 Best Restaurants 2025 ha situado al colombiano El Chato, del chef Álvaro Clavijo, en la primera posición de su prestigiosa lista.

"Se siente increíble porque cuando empecé con este restaurante nunca imaginé poder llegar con gastronomía colombiana hasta tan alto. Es un día muy importante para Colombia , no sólo para mí y mis cocineros. Estoy muy orgulloso", ha señalado Clavijo en sus primeras declaraciones tras la gala.

En su opinión, lo que hace especial a El Chato es que su cocina no se enfoca sólo en una región colombiana, sino que se esfuerzan por mostrar todo el país.

Craig Hawtin-Butcher, Director General de 50 best, dedicó unas palabras a Clavijo y su equipo: "Estamos realmente encantados de proclamar a El Chato como The Best Restaurant in Latin America 2025. Nuestras más sinceras felicitaciones".

Clavijo nació en Bogotá en 1985 y se formó en la Escuela de Hostelería Hofmann en Barcelona y en Le Cordon Bleu de París. Comenzó como lavaplatos y trabajó durante años en cocinas de referencia mundial como L’Atelier de Joël Robuchon y Per Se en Nueva York, además de pasar por Noma en Dinamarca.

El Chato abrió en 2017 en el barrio Chapinero de Bogotá y se define como un bistró contemporáneo que aplica técnicas globales a productos locales. El espacio se reparte en dos pisos: una planta más casual con carta, y otra dedicada al menú degustación, con vista a la cocina y una experiencia más inmersiva.

Los mejores restaurantes de Latinoamérica

La comunidad gastronómica se reunió en la ciudad de Antigua (Guatemala), donde incluyó restaurantes de 21 ciudades en la clasificación de los 50 Best.

Buenos Aires es una de las principales potencias gastronómicas de este listado, con ocho restaurantes clasificados del 1-50; seguida de Lima, con siete, y Santiago, con cinco.

De hecho, el restaurante Kjolle (en 2ª posición), en Lima, ha sido proclamado mejor restaurante de Perú, y Don Julio (en 3ª posición), en Buenos Aires, ha sido nombrado el mejor de Argentina.

Siete restaurantes debutan en la lista, encabezados por Casa Las Cujas de Santiago, en el puesto nº 14, que se lleva el premio Highest New Entry Award.

Otros restaurantes que debutaron en Santiago son Yum Cha (Nº 28), Demo Magnolia (Nº 31) y Karai by Mitsuharu (Nº 45). Otras nuevas incorporaciones son Arami (Nº 48) en La Paz, El Mercado (Nº 27) en Buenos Aires y Afluente (Nº 34) en Bogotá.

Entre los ganadores de premios especiales se encuentran Cosme, que ganó el Highest Climber Award, patrocinado por Lee Kum Kee, luego de escalar 19 posiciones hasta el puesto número 9.

Por su parte, Rodolfo Guzmán de Boragó (Nº 6) ha recibido el Icon Award; Bianca Mirabili de Evvai (Nº 20) ha ganado el premio Latin America's Best Pastry Chef, patrocinado por República del Cacao y Alejandro Chamorro de Nuema (Nº 10) ha logrado el Estrella Damm Chefs' Choice Award.

Finalmente, Tássia Magalhães ha obtenido el Latin America's Best Female Chef; Maximiliano Pérez ha sido proclamado Latin America's Best Sommelier, y Oda (Nº 76) de Bogotá ha recibido el Sustainable Restaurant Award.