Los conventos entran en la guía 'gastro': Soletes Repsol para las monjas de Llerena y un mazapán toledano del siglo XIII

La última entrega de Soletes Guía Repsol, dedicada a los destinos con encanto en época navideña, ha puesto el foco en 26 conventos, entre ellos el Real Monasterio de la Madre de Dios de Santiago, considerado el más antiguo de Granada.

Allí, alrededor de 20 comendadoras, encabezadas por la madre María Auxiliadora, combinan el trabajo en el obrador con la gestión de una hospedería que supera las 40 plazas.

La superiora resumía así su actividad a Guía Repsol: "Ahora estamos pintando anguilas de mazapán para un encargo, pero hacemos 30 dulces distintos".

A unos pasos del Realejo también figura otro Solete recién incorporado, el Convento de San José de las Carmelitas Calzadas, donde la madre María Dolores y sus hermanas (procedentes de Filipinas) alternan la elaboración de dulces tradicionales con una amplia oferta de platos asiáticos listos para llevar.

Lejos del tópico de que estos obradores viven únicamente de mantecados y polvorones despachados a través del torno, el Monasterio de Jesús María del Socorro, en Archidona (Málaga), destaca por sus borrachuelos y quesitos de almendra, productos que incluso comercializan por internet.

En Antequera, las Carmelitas Calzadas no realizan envíos, pero quienes adquieren sus alfajores pueden aprovechar para visitar su museo conventual, repleto de tesoros históricos.

Carmelitas Calzadas de Granada. Sofía Moro

La repostería tiene un peso notable en la vida monástica andaluza y los especialistas de Guía Repsol señalan que cada congregación guarda sus propias joyas gastronómicas.

Las jerónimas del Monasterio de Santa Paula en Sevilla (con Sor Tiyama Irimpan al frente) son reconocidas por sus elaboraciones frutales como cremas, mermeladas y gelatinas. En Belalcázar (Córdoba), el convento de Santa Clara de la Columna se ha hecho famoso por cocadas, empiñonadas y nevaditos.

En muchos cenobios, son las religiosas llegadas de otros países quienes mantienen viva la tradición: "Cuando llegamos al convento, estos dulces no son familiares para nosotras, no los conocemos, pero enseguida aprendemos. Las hermanas con más edad y experiencia nos enseñan", comentaban desde el Monasterio de San Cristóbal y Santa Rita, en Medina-Sidonia (Cádiz), donde un grupo mayoritariamente africano rescata recetas medievales.

Si de dulces ancestrales se trata, el mazapán ocupa el protagonismo navideño, con Toledo como su cuna indiscutible. Allí reciben un Solete Guía Repsol las dominicas del Convento de Jesús María y las cistercienses del Convento de San Clemente, donde se atribuye el origen de este dulce, comercializado desde el siglo XIII.

Convento San Cristobal y Santa Rita. Juan Carlos Toro

Aunque varias órdenes figuran en esta lista, las clarisas acaparan buena parte de los reconocimientos. Encabeza el grupo el Monasterio de Jesús Nazareno en Sisante (Cuenca), al que se suman conventos como Santa Isabel en Valladolid y Santa Clara en Soria, guardianes de oficios arraigados y de tradiciones tan curiosas como la de llevar huevos para pedir buen tiempo en celebraciones.

Las dominicas del Monasterio de Nuestra Señora de Piedad en Palencia también sobresalen por su repertorio de empanadas, bollos de almendra y rosquillas de Santa Rosa. Mientras tanto, Iesu Communio en Burgos va más allá de la repostería y combina su obrador con talleres de artesanía y flores preservadas, gestionados por jóvenes religiosas de hábito vaquero.

En Sahagún (León), el Monasterio de la Santa Cruz ha encontrado la forma de conectar con el exterior incluso detrás de la clausura. Además de su buen hacer repostero, han ganado notoriedad por su presencia en redes sociales, donde difundieron un vídeo veraniego con el mensaje: "¿Sabes que se pueden hacer prácticas de monja? Las jóvenes que se planteen que el Señor las está llamando a la vida consagrada pueden venir unos días a vivir en nuestro monasterio".

En la ciudad de León, las Concepcionistas elaboran "más de 25 pastas típicas de León"; mientras que en Zamora es el Convento de Santa María la Real de las Dueñas el que destaca por sus populares rosquillas del Ángel.

Convento de Llerena (Badajoz). Javier Sierra

A veces, el secreto de un dulce inexplicablemente bueno es difícil de transmitir. Así lo asegura la hermana Rosaria, veterana del Convento de Santa Clara en Llerena (Badajoz): "Han venido hermanas de otros conventos a aprender. Las enseñamos, los elaboran aquí con nosotras y salen bien, pero cuando vuelven a sus conventos y los preparan allí, ya no salen igual".

Junto a ellas, completan la representación extremeña las clarisas cacereñas del Convento de San Pablo y las jerónimas del Convento de Nuestra Señora de la Salud en Garrovillas de Alconétar.

El Mediterráneo tampoco se queda atrás. En Barcelona, las clarisas de Santa María de Jerusalén impregnan su convento con los aromas azucarados de sus piruletas, las notas de almendra y pistacho de sus rocas y el cacao de sus alegrías.

En Murcia, las concepcionistas del Convento de San Antonio han adoptado incluso el panettone como especialidad, mérito que las llevó a obtener en 2021 el premio Panadería Artesana de España otorgado por la revista The Corporate Live Wire.

El norte peninsular también aporta nombres destacados: el Monasterio de Nuestra Señora del Pilar, en Bilbao, sorprende con su colección de bizcochos por encargo, mientras que en Villaverde Pontones (Cantabria), la Repostería Fina Santa Clara se vuelca en estas fechas en un Roscón de Reyes de altísima calidad.

Convento Santa Magdalena. Sergio Lara

Ya en las islas, el Convento de Santa Magdalena en Palma de Mallorca mantiene viva la tradición de las cocas de Nadal, y en Teror (Las Palmas), el Monasterio Cisterciense conserva la receta de las truchas de batata.

En definitiva, monjas de una docena de congregaciones han recibido por primera vez un reconocimiento gastronómico español. En una edición que también celebra restaurantes, bares festivos y pastelerías destacadas por sus panettones, roscones y turrones, los obradores monacales ocupan un lugar relevante dentro de estos Soletes, precisamente cuando su actividad alcanza su punto álgido del año.

¿Qué son los Soletes Repsol?

Los Soletes representan la distinción más reciente de Guía Repsol para establecimientos con encanto, cercanos y con una propuesta que invita a regresar.

Tascas, cafeterías, chiringuitos, tabernas de mercado o casas de comidas cuyo mayor valor es permanecer fieles a aquello que los hace especiales.

Nacieron en junio de 2021 con el objetivo de apoyar a la hostelería y reconocer a quienes, incluso durante la pandemia, mantuvieron vivo el ánimo ciudadano con gestos tan cotidianos como servir una caña impecable o elaborar una tapa memorable.

Un equipo de expertos recorre España en busca de lugares merecedores del distintivo, atendiendo a la diversidad territorial y a las singularidades de cada zona. En cada edición, se seleccionan Soletes en las 50 provincias, siempre con la mirada puesta en sitios alejados del circuito habitual y que, a menudo, son los favoritos del público local.

Todos los locales reconocidos (ya sean Soletes o Soles Repsol) pueden consultarse en la web y la app de Guía Repsol, donde estos últimos brillan especialmente gracias a funciones como geolocalización, favoritos y creación de rutas de viaje.

Todos los conventos con Solete Repsol