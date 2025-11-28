Rodrigo Doval, madrileño de 19 años, gana el concurso de Cinco Jotas en el Basque Culinary con un plato inspirado en la dehesa

El madrileño Rodrigo Doval se ha proclamado este jueves vencedor de la décima edición del Cinco Jotas Cooking Challenge gracias a su propuesta Cinco ecos de la dehesa.

Este concurso, impulsado por Cinco Jotas junto con el Basque Culinary Center, reconoce la creatividad y el talento de los estudiantes de tercer curso del grado en Gastronomía y Artes Culinarias, considerados futuras figuras de éxito en la cocina nacional e internacional.

La final tuvo lugar en las instalaciones del Basque Culinary Center y estuvo especialmente disputada. El jurado, que falló por unanimidad, estuvo compuesto por el chef Pedro Subijana (Akelarre, 3 estrellas Michelin, y premio Mentor Chef Award Michelin 2025), Carmen Serna (Redactora Jefa de Cocinillas El Español), María Castro (Comunicación de Cinco Jotas) y John Regefalk (área de cocina del BCC). Todos destacaron el concepto del plato ganador y la forma en que integraba el Jamón Cinco Jotas.

En esta edición, presentada por la periodista Ainhoa Arbizu, los participantes debían trabajar en torno a la sinestesia, explorando la interacción entre sabor, aroma, textura y estímulos visuales para reinterpretar el jamón de bellota 100% ibérico desde un enfoque más artístico y sensorial.

Las propuestas finalistas buscaban transmitir las múltiples sensaciones que despierta Cinco Jotas mediante contrastes cromáticos, juegos de texturas y combinaciones que ampliaran la experiencia sensorial del producto, siempre mantenido como elemento central en cada creación culinaria.

La final reunió a cinco aspirantes de distintas procedencias, reflejo del creciente carácter internacional del certamen y del vínculo entre la alta cocina global y la marca Cinco Jotas.

'Cinco ecos de la dehesa', receta ganadora de Rodrigo Doval. Cinco Jotas

Las recetas finalistas (Los amigos de María Fernanda Madrigal, Sinfonía Cinco Jotas de Leticia Gamarra, Purehesa de Joaquín Taracena, Cinco ecos de la dehesa de Rodrigo Doval y La cala Cinco Jotas de Carmen Franco) pusieron de manifiesto la versatilidad del producto y la importancia de trabajar con ingredientes de calidad excepcional.

Doval obtuvo el primer puesto con una propuesta formada por cinco snacks inspirados en distintos elementos de la dehesa (la hierba, la bellota, el árbol, el sotobosque y el silencio), concebidos como "ecos" que activan sentidos distintos y realzan la pureza del jamón loncheado.

El jurado basó su decisión en criterios como diseño, originalidad y creatividad (30 %), adecuación al concepto y la marca (20 %), estética (20 %), armonía de ingredientes (20 %) y nivel técnico (20 %). A ello se sumó la presentación oral de cada finalista.

Sinfonía Cinco Jotas, de Leticia Gamarra. Cinco Jotas

Por su parte, la creación Sinfonía Cinco Jotas de Leticia Gamarra fue la más votada en redes sociales. Su plato exploraba la relación entre música y sentidos, utilizando técnicas de alta cocina contemporánea, como cocción a baja temperatura y emulsiones aromáticas, junto con una cuidada puesta en escena.

El Cinco Jotas Cooking Challenge se ha consolidado como un proyecto clave para la marca, al estar estrechamente ligado a la formación de nuevos talentos culinarios en colaboración con el Basque Culinary Center.

Un ejemplo de ello es Carlos Casillas, ganador en 2019, hoy distinguido con una estrella Michelin y una Estrella Verde en su restaurante Barro (Ávila), además de recibir el Young Chef Award en la Gala Michelin 2025 celebrada en Murcia.

Esta edición tuvo un carácter especial gracias a la presencia de cuatro antiguos ganadores (Álvaro Martínez, Víctor Martín, Claudia García y el propio Casillas), cuya participación evidenció la evolución del certamen y su papel en el impulso de nuevas generaciones de cocineros.