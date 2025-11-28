Dabiz Muñoz (45), chef con 4 estrellas Michelin: "El mejor arroz con bogavante de Madrid está en este restaurante de 22 €"

Los cocineros más famosos, como Dabiz Muñoz, no solo se centran en sus propias creaciones y restaurantes, sino que también visitan otros muchos establecimientos para disfrutar de sus platos y, al mismo tiempo, poder encontrar la inspiración para sus elaboraciones.

El cocinero madrileño de 45 años no ha dudado a la hora de revelar cuál es "el mejor arroz con bogavante de Madrid", que "cuesta 22 euros y el local está siempre lleno", una recomendación que da a todos aquellos que quieran disfrutar de un buen plato.

Lo sirven en el barrio madrileño de La Elipa, concretamente en una casa de comidas de toda la vida llamada La Paloma II, situada en la Av. Del Marqués de Corbera, 56. No es un local muy grande, con un comedor de apenas ocho mesas, por lo que se recomienda reservar antes de ir.

Su especialidad es el arroz con bogavante, que se debe encargar con antelación, pero también ofrece otras raciones para compartir, entre las que se encuentran las clásicas croquetas de jamón, aunque existen otras opciones para que cada uno opte por las que prefiera.

Su arroz con bogavante tiene un aspecto espectacular, siendo caldoso, meloso y con mucho sabor. Las raciones son bastante generosas y, si sobra comida, la preparan para que te la puedas llevar, por lo que se trata de un acierto seguro, según Dabiz Muñoz.

Si se incluye un postre, junto a un entrante y el propio arroz con bogavante, el precio por persona puede situarse en torno a los 36 euros, lo que lo convierte además en una opción interesante y con una buena relación calidad – precio.

Los lugares favoritos de Dabiz Muñoz para comer en Madrid

Dabiz Muñoz es una celebridad que ha conseguido trascender más allá de los fogones. Su figura no solo se ha reducido a ser un chef estrella, sino que ha participado en programas de televisión y todas sus opiniones son muy tenidas en cuenta.

El madrileño ha visto cómo sus locales no han dejado de reunir halagos y premios a lo largo del paso de los años, pero más allá de ello, el chef tiene claro cuáles son los lugares que más le gustan en la capital de España para comer.

Uno de esos locales que tanto gusta al marido de Cristina Pedroche es La Maruca, un bar de Cantabria que tiene tres locales en la capital de España y que le permite disfrutar de buena mañana con un desayuno en el que no falta un pincho salado.

También destaca La Catapa, situado a unas calles de El Retiro, siendo un bar en el que se puede encontrar una amplia variedad de espumosos, vinos o vermú, por lo que le gusta especialmente para tomar un aperitivo a la hora del almuerzo.

Estas bebidas se pueden acompañar con diferentes preparaciones como mejillones al curry rojo, croquetas, cecina de León o ensaladas de diferentes tipos para que cada uno pueda optar por la opción que más le guste o apetezca.

Para la comida principal, a Dabiz Muñoz le gusta especialmente El Filandón, situado al otro lado de la M-30, en el barrio de Mirasierra. Se trata de un local con un espacio diáfano y una buena chimenea para los días de interior y una gran terraza para el buen tiempo.

Ofrecen pescado del día tanto a la brasa, aliñado con un toque de salsa de ajo y guindilla, como en cebiche o con una receta especial. Tampoco faltan las opciones de carne, con hamburguesa de buey o chuletas orgánicas de wagyu, entre otros.

Tras una buena comida, Dabid Muñoz no se olvida de tomar un buen café y postre en un local centenario como es La Duquesita, entre Alonso Martínez y Tribunal, que abrió sus puertas en 1914 y que, tras un siglo dando servicio, en 2015 bajó la persiana.

Sin embargo, el pastelero catalán Oriol Balaguer lo rescató y le volvió a dar el protagonismo que merece ofreciendo tartas, croissants y palmeras llenas de sabor.

Continuando con las recomendaciones de Dabiz Muñoz, el madrileño no duda a la hora de disfrutar de un buen cóctel por la tarde, y apuesta por su propio StreetXO, su local de comida callejera y desenfadada, en la última planta de El Corte Inglés. Allí se pueden disfrutar de numerosos licores con mezclas propias de lo más interesantes.

Más allá de estas recomendaciones, al reputado chef de 45 años le gusta caminar por la ciudad y cargar su cesta de productos de los diferentes mercados, concretamente por el mercado de Vallehermoso.

Allí acude al puesto especializado en caza, aves y huevos de Higinio Gómez, negocio gestionado por la familia desde 1971, y así compra "lo que sea", según explica el propio Dabiz, que asegura que su responsable "no es un pollero cualquiera, sino un loco de la gastronomía".

Por último, su recomendación dulce es un caramelo popular, como son las hojas de violeta, unas pequeñas piedrecillas de azúcar moradas con pétalos. Para disfrutar de ellas recomienda especialmente dos establecimientos que las venden y son muy populares.

Uno de ellos es la conocida bombonería La Pajarita, donde las hacen desde el año 1852, y La Violeta, que en su caso las elaboran desde el año 1915, siendo dos opciones para disfrutar de este caramelo antológico.