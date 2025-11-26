Las Cristinas, las únicas 'reinas' de Michelin a la estela de Arzak y Manzano: por qué la guía sólo premió a dos mujeres

Cristina Cánovas y Cristina Jiménez, junto al resto de nuevos premiados con una estrella Michelin, este martes en Málaga. Guía Michelin

Sólo dos nuevas chefs con estrella Michelin en una gala celebrada, casualmente, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sólo dos espacios con firma femenina de los 25 que obtuvieron la distinción.

Este martes 25 de noviembre, la guía roja de 2026 premió con un astro a Cristina Jiménez y Diego Aguilar, del restaurante granadino Faralá, y a Cristina Cánovas, de Palodú, ubicado en Málaga, la ciudad que acogió la ceremonia de la gran fiesta de la gastronomía.

Junto a ellas también desfilaron la reconocida Elena Arzak, jefa de cocina del histórico Arzak, y Esther Manzano, primera mujer asturiana en conseguir una estrella Michelin por su restaurante La Salgar (Gijón), y cocinera del 'triestrellado' Casa Marcial (La Salgar, Asturias). Ambas revalidaron los tres astros en sus respectivos establecimientos.

Cánovas, visiblemente emocionada y "nerviosa", como ella misma reconoció, agradeció en directo "a la Guía Michelin y a todos los compañeros" el recién estrenado reconocimiento, mientras que Jiménez escribió en las redes sociales de su restaurante que esta estrella les "inspira a seguir cocinando con el corazón".

No obstante, más allá del entusiasmo del momento, no deja de sorprender que únicamente dos mujeres hayan sido obsequiadas con estrellas en la guía de 2026. Los cinco restaurantes que lograron los dos astros, todo hombres. Lo mismo con las cinco estrellas verdes y los cuatro premios especiales (sala, sumillería, joven chef y chef mentor): hombres, hombres y más hombres.

De hecho, sólo 33 de los 290 restaurantes que fueron galardonados con estrella en 2025 tienen a una mujer como chef principal, lo que representa un 11,3% del total de establecimientos premiados, tal y como indica Antonio Cancela, experto en estadísticas de Michelin. "Considero que es un porcentaje muy reducido de cocineras con estrellas", lamenta.

Cristina Cánovas y Diego Aguilar, de Palodú, obtienen su primera estrella Michelin. Guía Michelin

Al menos no hay que lamentar pérdidas: entre los 11 restaurantes que han perdido su estrella esta edición no hay ninguna mujer al mando. Aun así, la visibilidad femenina en la alta cocina sigue siendo muy limitada, lo que evidencia un reto aún pendiente en el sector gastronómico.

Esta baja representación de mujeres premiadas también se da en otros países de Europa y América Latina, aunque, afortunadamente, cada año surgen nuevas cocineras destacadas que logran, poco a poco, aumentar el escueto músculo femenino de la guía.