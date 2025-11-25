Joan (21), repartidor de Glovo, sobre la realidad de su trabajo: "En un día bueno puedes sacar 100€ y en un buen mes, 2.000"

El reparto de comida a domicilio ha cambiado la forma de trabajar de muchos comercios y restaurantes. Aplicaciones como Glovo conectan a usuarios con empresas para enviar y recibir alimentos de forma cómoda para el consumidor. Pero, ¿y el empleado? ¿Cuál es la realidad laboral de los llamados riders?

El creador de contenido Adrián G. Martín, especializado en negocios y emprendedores, muestra en uno de sus vídeos cómo es la vida de estos trabajadores según sus propios testimonios.

"¿Sabías que muchos riders de Glovo trabajan sin papeles y alquilan cuentas para poder repartir?", comienza diciendo Adrián.

Tal y como explica, Glovo es una de las empresas de delivery más grandes de Europa y el año pasado generó más de 12.000 millones de euros en ventas con alrededor de 15.000 repartidores sólo en España.

No obstante, detrás de este negocio de éxito se ocultan escándalos y hechos más que cuestionables. "Su fundador se enfrenta a serios problemas legales por violar la ley Rider en España", señala.

Para comprender mejor qué sucede dentro de esta empresa, Adrián entrevista a varios riders. Entre ellos está Joan, un inmigrante de 21 años que lleva más de un año repartiendo para la plataforma.

"En un día bueno puedes llegar a sacar más de 100 euros", asegura el joven. "En un día malo, 30, 40 o 60; es muy variado". Sus compañeros coinciden en gran medida con él, aunque algunos como Jean Carlos afirman que en un buen día alcanzan los 130 o 150 euros, aunque para ello tienes que estar prácticamente todo el día.

¿Y esto en cuánto dinero se traduce al mes? "Cuando es un mes muy muy muy bueno, tú puedes sacar en la aplicación entre 2.000 y 1.800 euros", revela Joan.

No obstante, si sacas 2.000 te quedan aproximadamente unos 1.700, pues, como explica, has de restar el dinero que pagan algunos por autónomos o por alquilar la cuenta para poder trabajar sin papeles.

Y es que, según asegura Joan, la mayoría de trabajadores de Glovo llevan a cabo esta práctica: "Me atrevo a decir que un 90% de las personas que trabajan en Glovo trabajan con cuentas alquiladas".

¿Cómo funciona exactamente? "Una persona tiene su documento al día, abre una cuenta de Glovo, se da de alta como autónomo normal y se la da un tercero para que trabaje con la aplicación. Hay gente que la alquila al 30% y hay gente que la alquila al 35%", detalla Joan.

Una práctica ilegal que creen que Glovo conoce más que de sobra, aunque no hace nada al respecto: "Es algo un poco obvio, es lógico que vean que la persona está trabajando en una empresa y que trabaja también prácticamente todo el día en la app. Deberían estar al tanto de esto".

No obstante, más allá de los sueldos y el alquiler de cuentas, "ser rider de Glovo es agotador y sobre todo peligroso", afirma Adrián.

"Sin seguro y bajo presión para entregar rápido, muchos terminan sufriendo accidentes. En este trabajo cada minuto cuenta y un error puede cambiarlo todo", sentencia.