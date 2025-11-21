Nuevas estrellas de la Guía Michelin 2026: cuándo es, dónde ver la gala en directo y qué chefs cocinan

La cuenta atrás ha comenzado. En apenas unos días, la gastronomía española volverá a vivir uno de sus momentos más esperados: la presentación de la Guía Michelin España & Andorra 2026, una edición especialmente simbólica en la que la mítica publicación celebra su 125 aniversario.

Como es tradición, los inspectores han recorrido el país de norte a sur en busca de esas experiencias capaces de redefinir la excelencia culinaria. Ahora, ha llegado el momento de descubrir qué cocineros y restaurantes se sumarán al firmamento gastronómico.

Cuándo es la Gala Michelin 2026 y dónde verla en directo

La ceremonia se celebrará en SOHRLIN Andalucía, un nuevo espacio cultural y escénico en Málaga impulsado por Domingo Merín y Antonio Banderas. La elección no podía ser más acertada: Andalucía, pero especialmente Málaga, vive uno de sus momentos gastronómicos más brillantes y se convierte por un día en epicentro internacional de la alta cocina.

El evento podrá seguirse en directo a través de la propia web de Michelin y en su canal oficial de YouTube, donde cada año miles de aficionados siguen minuto a minuto la aparición de nuevas Estrellas, Bib Gourmand y premios especiales.

La conducción del acto estará en manos de Jesús Vázquez, veterano rostro de la televisión con amplia experiencia en grandes galas en vivo. Mientras tanto, la alfombra roja —que ya es un espectáculo por sí misma— será presentada por la actriz y comunicadora malagueña Masi Rodríguez, conocida por su pasión por la gastronomía.

Una vez entregados los reconocimientos, la celebración continuará en los fogones. Este año, la cena oficial estará coordinada por dos templos de la cocina andaluza con dos Estrellas Michelin: Bardal (Ronda), bajo el sello creativo y rotundo de Benito Gómez, y Skina (Marbella), presidido por la visión contemporánea de Mario Cachinero y la dirección de Marcos Granda.

Los chefs Dani Carnero y Benito Gómez, durante la presentación de Michelin en Málaga.

Ambos restaurantes representan dos narrativas complementarias: la reinvención del territorio desde la cocina personal y de contrastes de Bardal, y el retorno sofisticado a los sabores clásicos andaluces según la mirada minimalista y elegante de Skina.

Los ocho chefs que cocinarán en la gala

La cena será un auténtico recorrido por la diversidad de la cocina del sur. Ocho cocineros de restaurantes con una Estrella Michelin aportarán su visión y técnica para firmar un menú coral e irrepetible:

José Carlos García (José Carlos García, Málaga) rendirá homenaje al recetario andaluz con una chispa rebelde, a medio camino entre la tradición y el “rock and roll”. Emiliano Schobert (Blossom, Málaga) tenderá un puente entre Málaga y Sudamérica con platos coloristas, contemporáneos y llenos de matices.

Izquierda: uno de los platos del Restaurante BACK / Derecha: uno de los platos que cocinan en Kaleja.

Por su parte, Dani Carnero (Kaleja, Málaga), especialista en recuperar la memoria culinaria andaluza la reinterpretará con sutileza y profundidad. Diego Gallegos (Sollo, Fuengirola) conocido como el “chef del caviar”, pionero en acuaponía, incorpora sostenibilidad y experimentación en cada pase también estará presente.

Mauricio Giovanini (Messina, Marbella) traerá su gastronomía de libertad creativa, mezclando influencias europeas y latinoamericanas con enorme personalidad. Manuel de Bedoya y Alberto Igeño (Nintai, Marbella) la precisión japonesa en estado puro: una cocina ceremonial que roza la perfección técnica.

David Olivas (BACK, Marbella) es el encargado de actualizar los sabores tradicionales con una mirada fresca y contemporánea, sin perder su raíz emocional. Juntos, firmarán un menú que recorrerá la identidad culinaria del sur desde la elegancia minimalista hasta la exuberancia creativa.

Brindis final: vinos que cuentan la historia de Andalucía

El maridaje de la gala será también un homenaje a la tierra anfitriona. La bienvenida comenzará con una copa del espumoso Viña El Corregidor de Carrascal (Jerez), seguida por blancos de gran carácter como Mountain Blanco (Málaga), Stardust (VT Cádiz) o Navazos Niepoort (VT Cádiz).

No faltarán joyas del Marco de Jerez como la Manzanilla Pastora (Barbadillo) con su frescura salina, o el Amontillado Gran Barquero (Montilla-Moriles), profundo y aromático. Los tintos aportarán estructura con Sedella Tinto (Málaga) y Atlántida Tintilla (VT Cádiz). El cierre será dulce, literalmente, con Molino Real, el icónico moscatel de Telmo Rodríguez.