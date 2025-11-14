Las sartenes con las que puedes freír con menos aceite y son más saludables: "Cocinar con acero inoxidable está de moda"

Los utensilios de cocina son un elemento básico no sólo para que los platos que hacemos en casa queden bien cocinados sino también para que sean saludables ya desde el mismo momento en que ponemos a calentar el aceite.

Por eso, son muchos los profesionales de la gastronomía y aficionados que están optando por sartenes, ollas y cazos que tengan un mimo especial por los materiales y con el medio ambiente: el nuevo revestimiento de acero inoxidable que les permite estar libre de toxinas pero también ahorrar producto en el cocinado.

De hecho, como asegura la conocida marca de menaje, MasterPro, "cocinar con acero inoxidable está de moda" y por eso ha optado por lanzar su línea Legacy, que apuesta por la sostenibilidad y el bienestar en la cocina, combinando en sus productos innovación tecnológica, materiales responsables y un diseño orientado al rendimiento.

Gama Legacy de ollas y sartenes. E. E.

Hay dos tipos de sartenes ahora en el mercado, las de revestimiento cerámico de las piezas, CeraTech, desarrollado en exclusiva por esta firma, y las de acero inoxidable puro que ofrecen una superficie más duradera, sin recubrimientos, perfecta para cocciones a alta temperatura, sellados impecables, dorados intensos y deglaseados llenos de sabor.

En el primer caso, la de CeraTech, son perfectas para cocinar con poco aceite, liberar los alimentos sin esfuerzo y limpiar en segundos, como necesitamos con salteados rápidos, wok y recetas con ingredientes delicados como pescado o huevos.

Mientras que en las de acero inoxidable puro hay que tener en cuenta que hay que precalentar bien la sartén para evitar que los alimentos se peguen. Lo bueno es que luego, proporcionan un control de temperatura excepcional para recetas de precisión.

Eso sí, en ambos casos, cuentan con una construcción tricapa Edge to Edge que distribuye el calor de manera uniforme y evita, por ejemplo los puntos fríos. Esta situación permite un control total de la temperatura en la cocción, y sobre todo, posibilita un ahorro energético durante el tiempo en el que la sartén o la olla están al fuego.

"Las características de esta gama es el uso de acero inoxidable 18/10 de alta calidad; un núcleo de aluminio para una distribución rápida y uniforme del calor y magnético compatible con todas las fuentes de calor, incluida la inducción", explican desde la marca para insistir en la calidad y versatilidad de su menaje.

Popularidad en redes

Aunque no siempre van de la mano calidad y popularidad, en este caso los nuevos modelos están arrasando en las redes sociales, ya que muchos profesionales de la hostelería han querido compartir su experiencia utilizando este menaje para mostrar cómo, gracias a su inox, se pueden conseguir resultados casi de alta cocina en técnicas como el sellado, que quedan perfectos, y para dejar la carne o el pescado dorado y lleno de sabor.

Además, con Legacy, MasterPro quiere ser respetuoso con la cocina pero también con la sostenibilidad del planeta y la línea está diseñada especialmente teniendo en cuenta aspectos como ahorro energético o cocción con menos grasa y reaprovechamiento.

"Estas sartenes permiten cocinar con menos aceite, evitar la liberación de sustancias tóxicas y limpiar con facilidad. Por su parte, las versiones en acero inoxidable puro representan la opción más natural: sin recubrimientos, resistentes a la corrosión y perfectas para cocinar con precisión y sabor", aclaran.

Esta última innovación, las de acero inoxidable puro, son sartenes, cazos y ollas sin recubrimientos que resaltan por su resistencia a la corrosión y su capacidad para conservar el sabor auténtico de los ingredientes.