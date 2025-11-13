Fernando Martín, chef, sobre el precio de la cerveza: "En 3,70 € tengo que incluir los sueldos, el seguro social, el alquiler y la luz"

El precio de la cerveza en España ha experimentado subidas notables en los últimos años y durante 2025 ha seguido aumentando debido al encarecimiento de materias primas como la cebada y la subida de costes de producción.

El precio medio de un litro de cerveza en supermercados ronda los 1,67 euros, mientras que en bares y restaurantes el precio de una caña (200-250 ml) está entre 2,50 y 4 euros, y una cerveza de 0,5 litros se sitúa en torno a los 3,00 euros por unidad.​

En concreto, en ciudades como Madrid el precio de medio litro de cerveza se encuentra entre 3,25 y 3,79 euros, y en supermercados puede bajar hasta 1 euro por medio litro.

En este sentido, el coste para los hosteleros ha crecido en torno a un 17% respecto al año anterior, aunque el incremento para el consumidor es de un 4%, ya que los bares y restaurantes han asumido parte de la subida para no afectar en exceso la demanda.

Aun así, hay clientes que protestan por esta carestía. El chef Fernando Martín, del restaurante Eximio de Alcalá de Henares, tiene claro qué responder a quienes critican estos precios.

En su local, un tercio de Mahou o de Estrella Galicia se vende a 3,70 euros, un precio que Martín justifica de la siguiente manera: "En esos 3,70 tengo que englobar el sueldo de los camareros, el seguro social, el alquiler del negocio, la luz que se está generando y mantener el serpentín frío".

"¿Es caro?", inquiere. "Depende del punto de vista que lo veamos. Si a mí me suben todo, yo lo siento, pero obviamente lo tengo que subir, porque esto es un negocio no es una ONG", sentencia.

https://youtube.com/shorts/OXVQTn1tWxE?si=mU1o0Dt_VCSxmJ6r

Fernando Martín es originario de Alcalá de Henares y propietario del restaurante Eximio, ubicado en su ciudad natal.

Se formó en la prestigiosa escuela de alta cocina Le Cordon Bleu en Madrid y amplió su experiencia trabajando en reconocidos establecimientos, como el restaurante de Martín Berasategui, galardonado con tres estrellas Michelin, así como en otros destacados como Amparito Roca, La Terraza del Mercado, Saborea y Desencaja.

Ha sido finalista en dos concursos nacionales de Madrid Fusión y su restaurante ha sido distinguido en 2024 y 2025 con el reconocimiento Bib Gourmand de la Guía Michelin, que premia la excelente relación calidad-precio.

Martín apuesta por una cocina de base tradicional modernizada, orientada a ofrecer una experiencia gastronómica actualizada, creativa y centrada en el comensal.