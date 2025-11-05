Óscar García cierra Baluarte, el único Michelin de Soria, tras 18 años para volver a su pueblo de 900 vecinos: "No es nada fácil"

Tras 18 años liderando Baluarte, el restaurante soriano reconocido con una estrella Michelin (la única del municipio) y dos soles Repsol, y que logró situar a Soria en el mapa de la gastronomía nacional e internacional, el chef Óscar García cierra definitivamente las puertas del establecimiento y emprende una nueva etapa profesional y vital.

Reconocido por su especialización en cocina de setas y trufas, el chef concluye su andadura en su emblemático local ubicado en el centro de la capital soriana para regresar a Vinuesa, su pueblo natal. Allí abrirá Baluarte Quintanarejo, una casa de comidas situada en plena sierra, a unos 40 kilómetros de Soria.​

"Ha sido una decisión difícil pero muy meditada", confiesa García, quien explica que "es complicado tener un restaurante propio como Baluarte, por el que has luchado y has llorado tanto, y tener que tomar una decisión así".

"Ser referente en una ciudad pequeña como Soria, posicionándola gastronómicamente a nivel nacional y fuera de sus fronteras, y tener que dar este paso no es nada fácil. Pero he decidido escuchar al corazón”, añade.

A sus 51 años, García busca regresar a sus raíces y al entorno natural que alimentó su amor por la cocina. "Lo que me ilusiona ahora (igual o más que cuando empecé) es volver al lugar donde nací, al paisaje que me inspira, para seguir cocinando con felicidad y transmitirla a los demás. Regreso al sitio donde de niño recogía hongos, con el propósito de ofrecer una cocina distinta".

El nuevo proyecto, Baluarte Quintanarejo, será una casa de comidas en la montaña soriana. "No será un restaurante gastronómico", explica García.

"Será una casa de comidas, y espero lograr que sea una referencia. Quiero volver a cocinar desde la emoción más pura, desde el entorno que me inspira, sin perder la esencia de todo lo aprendido en estos años".

El chef Óscar García. Foto cedida

Un nuevo referente en Soria

El cocinero soriano reconoce que despedirse de su equipo, clientes y proveedores ha sido uno de los momentos más emotivos de su carrera. "Contar esto no es nada fácil. Han sido muchos baches en el camino, muchas veces sintiéndome incomprendido, pero también un enorme orgullo por haber conseguido tantas cosas que nunca hubiera imaginado".

"He llevado el nombre de Soria y de mi pueblo Vinuesa con mucho orgullo por toda España y fuera de ella, en congresos como San Sebastián Gastronomika o Madrid Fusión, y cocinando en innumerables lugares. Ahora lo seguiremos haciendo con la marca Quintanarejo Vinuesa Soria".

En su mensaje de despedida, el chef dedica palabras de afecto a quienes le han acompañado en el camino: "Agradezco profundamente a todas las personas que han formado parte de mi trayectoria (11 años en Alvargonzález Vinuesa y 18 en Baluarte), porque sin ellas nada de esto habría sido posible".

Óscar García. Foto cedida

"No puedo dejar de mencionar a tres pilares fundamentales de la última década: Yosiko Tashiro, jefa de cocina; Javier Iruela, responsable de sala y vinos; y José Benito, cuyo apoyo ha sido constante. También mi gratitud a los proveedores y a todas las personas cercanas que han estado ahí", agrega.

Sobre sus clientes, comparte: "Lo que más me duele es cerrar las puertas de Baluarte a tantas personas que nos han acompañado y han disfrutado con nosotros durante estos 18 años, viendo cómo el restaurante se convertía en un templo gastronómico. Estoy convencido de que entenderán esta decisión, porque volveremos a encontrarnos, disfrutando de la cocina de una manera más cercana y sencilla".

El cocinero ha valorado también el legado de su restaurante: "He tenido la fortuna de conocer a muchos colegas del oficio, algunos de los mejores cocineros del mundo, que han venido a comer a casa y han sentido nuestro trabajo y nuestra pasión. Muchos de ellos hoy son amigos".

El nuevo espacio de Baluarte Quintanarejo. Foto cedida

El chef de las setas y el campo

Nativo de Vinuesa (Soria), Óscar García se define como defensor de la cocina rural de España y es uno de los cocineros más reconocidos de Castilla y León.

Formado de manera autodidacta (aprendió a cocinar leyendo libros sobre la nueva cocina vasca y manuales de recetas sencillas de Ferran Adrià), ha conseguido desarrollar una propuesta culinaria única, con un fuerte vínculo al territorio.

Audaz, intuitivo y apasionado, ha elevado los productos locales como setas, trufas y caza a la alta cocina. Baluarte destacó como exponente de la cocina contemporánea española y su nuevo proyecto pretende mantener esa esencia, ahora desde una perspectiva más personal y cercana a sus raíces.​