El mejor Panettone Artesano de España 2025 se hace en una de las pastelerías más famosas de Barcelona
La pastelería Carrió ha obtenido el premio en la categoría de panetone clásico y Cal Jan (Torredembarra) en la de chocolate del concurso celebrado por el Gremio de Pastelería de Barcelona.
Más información: Panettone clásico, receta de Navidad paso a paso
Este miércoles 4 de noviembre, en el marco del Gastronomic Forum Barcelona, se ha celebrado la décima edición del Concurso Mejor Panettone Artesano de España, que organiza el Gremi de Pastisseria de Barcelona.
Un certamen que supone el pistoletazo de salida para una de las épocas más dulces del año, donde la pastelería tradicional navideña ya sea con origen en Italia como es el panettone, o en España, de donde procede el Roscón de Reyes, se vuelve una indiscutible protagonista.
El reloj marcaba más de las 18:30 —hora en la que estaba previsto conocer el fallo del jurado— cuando se ha hecho público el ganador: este 2025, el mejor panettone clásico de España lo elaboran las pastelería Oriol Carrió, dirigida por los hermanos Oriol y Anna Carrió.
Segunda generación de una saga familiar que defiende la pastelería de raíz trabaja con una precisión casi relojera, están al frente de dos pastelerías en Barcelona: la original, de la calle Bailén 216, y la de la calle Provença 139, abierta este año. Su secreto está en respetar los tiempos de fermentación y en cuidar cada detalle del proceso, desde el amasado hasta el horneado.
Cal Jan repite triunfo
En la categoría de panettone de chocolate, el galardón fue para Adrià y Rafel Aguilera, de la pastelería Cal Jan (Torredembarra, Tarragona), que confirman su maestría tras haber ganado en 2021 y representar a España en el Campeonato del Mundo de Panettone celebrado en Milán, donde lograron el subcampeonato mundial.
Su creación, intensa, equilibrada y con notas profundas de cacao, demuestra la madurez de una casa pastelera que, desde 2012, ha convertido la elaboración artesanal en una forma de arte.
Antes, a lo largo de la jornada, ha tenido lugar la cata de los panettones participantes en el Obrador de la sede de la Escuela, bajo la dirección técnica de la Escuela de Pastelería del Gremi de Barcelona en la que se ha deliberado el ganador de las dos categorías.
Factores como el sabor, el olor, la estructura de la miga, el aspecto del glaseado o la forma se han tenido en cuenta para escoger el mejor de todos en cada disciplina.
El jurado, formado por figuras de referencia como Toni Vera (Mervier Canal), Felipe de Santa Cruz (Madeleine by Ferrieres), Ramón Morante, Sergi Vela o el panadero Iban Yarza, valoró especialmente el sabor, la textura de la miga, el aroma y la forma de los panettones presentados.
Con este reconocimiento, Barcelona se consolida como el epicentro del panettone artesano en España, una ciudad donde tradición y vanguardia conviven en cada masa madre. Y en esta edición 2025, el aroma del mejor panettone nacional sale, una vez más, del horno de Oriol Carrió.