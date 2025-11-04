El mejor Panettone Artesano de España 2025 se hace en una de las pastelerías más famosas de Barcelona

Este miércoles 4 de noviembre, en el marco del Gastronomic Forum Barcelona, se ha celebrado la décima edición del Concurso Mejor Panettone Artesano de España, que organiza el Gremi de Pastisseria de Barcelona.

Un certamen que supone el pistoletazo de salida para una de las épocas más dulces del año, donde la pastelería tradicional navideña ya sea con origen en Italia como es el panettone, o en España, de donde procede el Roscón de Reyes, se vuelve una indiscutible protagonista.

El reloj marcaba más de las 18:30 —hora en la que estaba previsto conocer el fallo del jurado— cuando se ha hecho público el ganador: este 2025, el mejor panettone clásico de España lo elaboran las pastelería Oriol Carrió, dirigida por los hermanos Oriol y Anna Carrió.

Oriol Carrió (Barcelona) ganador en la categoría de panettone clásico y Adrià y Rafel Aguilera (Torredembarra) en la de chocolate.