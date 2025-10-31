Chele González, primer chef español estrella Michelin en Filipinas: de Torrelavega a la 'cocina antropológica' de Manila

En un rincón tropical del planeta, a más de 11.000 kilómetros de Cantabria, un español ha conseguido hacer historia en Filipinas con cuchara, cuchillo y conciencia ecológica. José Luis 'Chele' González, el chef que hace trece años cambió el Cantábrico por el Pacífico, se ha convertido en el primer español con una Estrella Michelin en Filipinas.

Pero su reconocimiento, esta vez, ha sido por partida doble, su restaurante Gallery by Chele ha sido también el único en recibir la Estrella Verde, justo cuando la guía francesa parece haberla hecho desaparecer de su web.

Nacido en Torrelavega, formado en Bilbao y curtido en templos como El Bulli, Arzak, El Celler de Can Roca o Mugaritz, Chele González no es un chef que se conforme con lo establecido. Siempre fue un explorador. En 2010 aterrizó en Manila movido por la curiosidad, por ese impulso de conocer lo que ocurre al otro lado del mapa. Su instinto lo llevó a un país de más de 7.000 islas, donde la cocina es una mezcla viva de influencias indígenas, chinas, españolas y americanas.

En 2013 abrió Gallery Vask, germen del actual Gallery by Chele. Un restaurante que hablaba de identidad, biodiversidad y memoria a través del sabor. González bautizó su enfoque como “cocina antropológica”, una forma de narrar las tradiciones filipinas con técnicas contemporáneas y sensibilidad europea. “La gastronomía es una herramienta para entender culturas”, suele decir.

Hoy, viaja por todo el mundo, buscando, aprendiendo y descubriendo constantemente maneras de enriquecer su cocina y proyectos.

Un español en Filipinas

Quien entre hoy en Gallery by Chele, en el corazón de Manila, se encuentra con una experiencia que se mueve entre el arte, la ciencia y el territorio. Los menús cambian según la estación, pero el espíritu es el mismo: cocinar con alma filipina y precisión española. En su Studio Lab, un laboratorio gastronómico dentro del restaurante, Chele y su equipo investigan productos locales, redescubren ingredientes olvidados y reinventan recetas ancestrales.

La sala de Gallery by Chele.

Entre fermentaciones, destilaciones y técnicas de vanguardia, lo que emerge es un relato emocional sobre el país que lo adoptó. No es casualidad que González hable de Filipinas como su hogar. Allí formó familia —junto a su esposa Teri y su hija Ainara— y allí ha creado una comunidad de cocineros, agricultores y pescadores que comparten su visión: que la sostenibilidad no es una moda, sino una forma de respeto.

En la primera edición de la Guía Michelin Filipinas 2026, Gallery by Chele recibió una estrella Michelin y una Estrella Verde, mientras su otro proyecto, Asador Alfonso, ubicado entre las montañas de Cavite, obtuvo otra estrella. Además, Cantabria by Chele y Enye by Chele fueron incluidos como restaurantes recomendados.

El lechazo que sirven en el Asador Alfonso.

“Reunir dos estrellas MICHELIN con ambos proyectos, y una estrella Verde, es más que un sueño hecho realidad”, declaró en la ceremonia celebrada en el Hotel Marriott de Manila. “Este reconocimiento no es solo para mí o para mi equipo, sino para Filipinas. Es una celebración de su gente, sus ingredientes y su increíble patrimonio culinario".

El misterio de la Estrella Verde

El debut oficial de la Guía Michelin en Filipinas, fue una señal inequívoca de que el país ha entrado en el radar gastronómico global, pero también otra puesta en escena de la Guía Roja a la que desde hace unos días se le vienen planteando preguntas acerca del futuro de su Estrella Verde Michelin, tras verlas desaparecer de su página web.

Sigue sin haber comunicado oficial, ni una explicación pública. Solo un mensaje interno: “No ha desaparecido, ha evolucionado”. Sin embargo, si se tienen en cuenta las últimas celebraciones de la Guía, se han seguido repartiendo, porque "seguirán existiendo". El próximo 25 de noviembre será, quizás, el momento en que se salga de dudas, cuando se celebre la edición española en Málaga.