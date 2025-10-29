Verdes o azules: este es el importante significado del distinto color de las cajas de la pescadería de Mercadona

Por ley, todo el pescado que se vende en las pescaderías del Mercadona (y en todas las pescaderías en general) ha de exhibir una etiqueta que indique una serie de datos acerca de este.

En esa etiqueta debe aparecer la denominación comercial de la especie -el nombre del pescado-, el método de producción, el nombre de la zona de captura o de cría y el modo de presentación o tratamiento recibido (eviscerado, descongelado...).

Pero en la sección de pescadería de la popular cadena valenciana, que cuenta con supermercados repartidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, el color de las cajas en las que se exhibe el pescado fresco para su venta también ofrece información respecto a su procedencia.

Pescado en cajas verdes y azules

Tal como explica la tiktoker Esperanza Healthy Life, los pescados que se ofrecen colocados en cajas azules son aquellos que proceden de acuicultura, es decir, pescado de piscifactorías. En todos los supermercados de la cadena, estos pescados son los mismos, proceden del mismo sitio y las tiendas no los eligen.

En cambio, los pescados que nos encontramos en las cajas verdes son aquellos que proceden de las lonjas, normalmente las más cercanas a cada supermercado y es, según la creadora de contenido, el "más fresco y el más natural".

En este caso, la oferta puede variar de un supermercado a otro en función de las ventas, de los gustos de la población local, etc. Así pues, es probable que en los Mercadona situados en localidades costeras la oferta de pescados en cajas verdes sea mayor que en los situados en ciudades de interior.

Por supuesto, cada una de las cajas tiene también su etiqueta con toda la información pertinente, pero el color de la caja nos permite saber de forma rápida de qué tipo de pescado se trata, que puede ser pescado salvaje, ya sea pesca de altura o de bajura, o pescado criado en granjas de peces.

Pescados de piscifactoría

En la actualidad, la acuicultura es una de las principales fuentes de suministro de pescado en el mundo, impulsada por la creciente demanda y la sobreexplotación de los recursos marinos, pero no todas las especies son susceptibles de ser "cultivadas" de este modo.

Entre las especies de piscifactorías que más habitualmente se encuentran en Mercadona destacan el salmón, la trucha arcoíris, la lubina, la dorada, la corvina y la panga, todas ellas seleccionadas por su valor comercial, su adaptabilidad a esta forma de cría en cautividad y la calidad de su carne.

El salmón ocupa un lugar privilegiado en la producción mundial, con Noruega y Chile a la cabeza. Su cultivo requiere aguas frías y limpias, y su carne rosada lo convierte en uno de los productos más demandados en mercados internacionales.

La trucha arcoíris, emparentada con el salmón, pero algo más económica, se desarrolla en aguas de montaña, donde su sabor y textura la hacen muy apreciada.

En el Mediterráneo, la lubina, la corvina y la dorada representan la base de la acuicultura marina, criadas en jaulas flotantes en aguas templadas.

Por su parte, la panga, producida principalmente en Vietnam, en el delta del Mekong y exportada a multitud de países, destaca por su rápido crecimiento y su capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales, lo que permite una producción intensiva a muy bajo coste.

Ahora bien, aunque este último se ha hecho muy popular en los últimos años por ser un pescado "cómodo" de consumir, ya que siempre se encuentra ya fileteado y listo para cocinar, se trata de un pez que, para muchos, suscita preocupación desde el punto de vista de la seguridad alimentaria.

Este pez, como ya hemos dicho, se cría principalmente en el delta del Mekong, en Vietnam, una zona donde la contaminación del agua y el uso de antibióticos en los criaderos pueden representar riesgos para la salud del consumidor.

Además, la producción intensiva y las deficientes condiciones sanitarias en ciertas instalaciones han alimentado el debate sobre su sostenibilidad y los estándares de control aplicados.

Por estos motivos, aunque la panga cumple con las normativas internacionales cuando procede de fuentes certificadas, es aconsejable informarse bien sobre el origen del producto antes de comprar este pescado.