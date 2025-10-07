El mejor croissant de España está en una pastelería artesanal de Barcelona que arrasa con su panetone: "Es una referencia"

El maestro pastelero Toni Vera, de la pastelería Mervier Canal de Barcelona se ha proclamado este martes ganador del XVIII Concurso ‘Mejor Croissant Artesano de Mantequilla de España 2025’.

El certamen, organizado por el Gremi de Pastisseria de Barcelona, ha otorgado a esta receta la máxima puntuación en una edición en la que han participado más de 60 concursantes.

Mervier Canal, fundada en 1970 y con dos locales en el barrio barcelonés de Sant Gervasi (uno en la calle Muntaner nº 566, y otro en la calle Calvet nº 15), consigue así su cuarto galardón en este certamen tras los obtenidos en 2016, 2019 y 2022.

Se trata de un obrador de referencia en la Ciudad Condal, defensor de la pastelería artesana más clásica, pero con una visión moderna y actualizada.

Además de triunfar con sus croissants, también arrasa con su panetone, que el año pasado logró el premio al Mejor Panettone Clásico Artesano de España, superando criterios exigentes como estructura, glaseado, miga, distribución de fruta, aroma y sabor.

El 'croissant' ganador. Foto cedida

El concurso ha comenzado a las nueve de la mañana con la entrega de los croissants en la Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB).

A las 11:00 ha arrancado la cata, a cargo de un jurado de primer nivel, presidido por Miguel Moreno (presidente de la Confederación Española de Empresarios de Pastelería/CEEAP y maestro artesano de Pan y Cacao, Madrid) y formado por reconocidos pasteleros como Miquel Zaguirre (presidente del Gremio de Pastelería de Barcelona), Andreu Sayó (ganador del concurso en 2024 y responsable de Brunells, Barcelona), Jon García (Jon Cake, Barcelona) y Carles Carreras (Nuria, Terrassa).

Coincidiendo con el año en que Cataluña ha sido nombrada Región Mundial de la Gastronomía, el Gremi ha querido poner en valor la importancia de la pastelería dentro del panorama culinario, sumando al jurado tres chefs de prestigio: Oriol Castro (Disfrutar, Barcelona), Artur Martínez (Aürt, Barcelona) y Jordi Vilà (Alkimia).

El jurado ha evaluado los croissants presentados en base a varios criterios: sabor (40 puntos), alveolado (15), hojaldrado (15), color (10), formato (10) y acabado (10).

El certamen, patrocinado por Cart Service, Ylla y Elle & Vire, celebra este año su decimoctava edición. Organizado por el Gremi de Pastisseria de Barcelona, tiene como finalidad fomentar y reconocer la destreza y creatividad de los maestros pasteleros artesanos en la elaboración del croissant, símbolo de la excelencia pastelera.

Entre los ganadores de años anteriores figuran Brunells (Barcelona) en 2024 y 2020; Prat ‘Can Carriel’ de Roda de Ter (Osona) en 2023; Canal (Barcelona) en 2022 y Panem (Madrid) en 2021.