Las increíbles ollas de hierro fundido con casi 6 litros de capacidad que arrasan en Lidl por 37€: son tipo Le Creuset
Las hay desde 1 litro de capacidad por 13 euros y son perfectas para cocinar guisos o estofados.
Lidl tiene su propia versión de Le Creuset. Una alternativa low cost a las famosas ollas de hierro fundido esmaltado que cautivan a los amantes de la cocina y que este fin de semana revolucionaron Madrid con el primer mercadillo de la marca franco-belga que ofrecía descuentos de hasta el 60%.
Se trata, pues, de la olla de hierro fundido Masterpro, que en este supermercado ofrecen por sólo 36,99 euros (aunque su precio recomendado es 59,99 euros). La pieza cuenta con 5,8 litros de capacidad, 29 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto y es ideal para una amplia variedad de platos, especialmente guisos tradicionales y asados.
La cadena alemana cuenta también con otros modelos de ollas de hierro fundido con precios desde 12,99 euros. Es el caso de la olla Ernesto de 17 centímetros de ancho, con capacidad de 1 litro y sistema Drop, que hace que los asados queden más jugosos y aromáticos.
En definitiva, tal como aseguran, es la "compañera ideal para obras maestras culinarias", pensada para quienes "valoran la durabilidad y los excelentes resultados de cocción".
Uso y mantenimiento
Para empezar, es esencial precalentar la olla gradualmente a fuego bajo o medio para evitar choques térmicos y proteger el esmalte. Además, se deben usar utensilios de silicona, madera o nailon para evitar daños y rayaduras en el esmalte interno.
También se desaconseja echar agua fría sobre una olla caliente o pasar el recipiente de un extremo de temperatura a otro, ya que el esmalte podría agrietarse.
Después de cocinar es bueno dejar enfriar la olla hasta que esté templada antes de proceder al lavado. Lo mejor es lavarla a mano con agua tibia, jabón suave y esponja no abrasiva, así como evitar detergentes demasiado fuertes y estropajos metálicos.
Si hay restos pegados, se recomienda mojar en agua tibia y frotar muy suavemente. Y si ocasionalmente utilizas lavavajillas, recuerda que puede disminuir el brillo del esmalte y su vida útil.
Tras el lavado, secar muy bien, preferiblemente aplicando una fina capa de aceite vegetal en los bordes sin esmaltar y en tornillos para evitar oxidaciones.
En cuanto al almacenamiento, guarda la olla completamente seca en un espacio ventilado y lejos de la humedad, evitando apilar piezas sin protección para prevenir golpes y daños en el esmalte.
Ventajas de cocinar con hierro fundido
Cocinar con hierro fundido ofrece numerosas ventajas que lo convierten en uno de los materiales preferidos tanto por chefs profesionales como por amantes de la cocina casera.
- Retención y distribución uniforme del calor. El hierro fundido es excelente para retener y distribuir el calor de manera homogénea, lo que ayuda a cocinar los alimentos de forma precisa y evita puntos calientes. Una vez caliente, mantiene la temperatura durante mucho tiempo, incluso después de retirar el recipiente del fuego, permitiendo cocciones lentas y resultados consistentes.
- Durabilidad excepcional. Los utensilios de hierro fundido pueden durar toda la vida (y más allá), convirtiéndose incluso en piezas heredables que pasan de generación en generación. Este material es resistente y soporta altas temperaturas sin deformarse.
- Antiadhesión natural. Con el uso y el correcto proceso de curado, el hierro fundido desarrolla una capa antiadherente natural, eliminando la necesidad de recubrimientos químicos que pueden ser dañinos para la salud. Esto facilita cocinar con menos aceite y obtener alimentos más saludables.
- Versatilidad. Estos utensilios pueden utilizarse en todo tipo de fuentes de calor: gas, eléctrica, inducción, horno e incluso sobre fuego directo o barbacoas. Son aptos para cualquier cocina y para múltiples técnicas culinarias: asar, hornear, freír, saltear, preparar estofados y hasta postres.
- Respetuoso con la salud y el medio ambiente. Al estar libres de PFOA, PTFE y otros químicos presentes en recubrimientos antiadherentes industriales, el hierro fundido es una opción ecológica y más segura para cocinar. Además, su longevidad permite reducir el consumo y la generación de residuos.
- Mejora el sabor y los nutrientes. El tipo de cocción que ofrece el hierro fundido preserva mejor los nutrientes de los ingredientes, y por su manera de retener el calor y humedad, potencia el sabor y la textura de los platos (por ejemplo, dorados crujientes y estofados jugosos).