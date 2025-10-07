Las increíbles ollas de hierro fundido con casi 6 litros de capacidad que arrasan en Lidl por 37€: son tipo Le Creuset

Lidl tiene su propia versión de Le Creuset. Una alternativa low cost a las famosas ollas de hierro fundido esmaltado que cautivan a los amantes de la cocina y que este fin de semana revolucionaron Madrid con el primer mercadillo de la marca franco-belga que ofrecía descuentos de hasta el 60%.

Se trata, pues, de la olla de hierro fundido Masterpro, que en este supermercado ofrecen por sólo 36,99 euros (aunque su precio recomendado es 59,99 euros). La pieza cuenta con 5,8 litros de capacidad, 29 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto y es ideal para una amplia variedad de platos, especialmente guisos tradicionales y asados.

La cadena alemana cuenta también con otros modelos de ollas de hierro fundido con precios desde 12,99 euros. Es el caso de la olla Ernesto de 17 centímetros de ancho, con capacidad de 1 litro y sistema Drop, que hace que los asados queden más jugosos y aromáticos.

En definitiva, tal como aseguran, es la "compañera ideal para obras maestras culinarias", pensada para quienes "valoran la durabilidad y los excelentes resultados de cocción".

La olla Masterpro de hierro fundido de Lildl. Lidl

Uso y mantenimiento

Para empezar, es esencial precalentar la olla gradualmente a fuego bajo o medio para evitar choques térmicos y proteger el esmalte. Además, se deben usar utensilios de silicona, madera o nailon para evitar daños y rayaduras en el esmalte interno.

También se desaconseja echar agua fría sobre una olla caliente o pasar el recipiente de un extremo de temperatura a otro, ya que el esmalte podría agrietarse.

Después de cocinar es bueno dejar enfriar la olla hasta que esté templada antes de proceder al lavado. Lo mejor es lavarla a mano con agua tibia, jabón suave y esponja no abrasiva, así como evitar detergentes demasiado fuertes y estropajos metálicos.

La olla de hierro fundido Ernesto de 1 litro de capacidad. Lidl

Si hay restos pegados, se recomienda mojar en agua tibia y frotar muy suavemente. Y si ocasionalmente utilizas lavavajillas, recuerda que puede disminuir el brillo del esmalte y su vida útil.

Tras el lavado, secar muy bien, preferiblemente aplicando una fina capa de aceite vegetal en los bordes sin esmaltar y en tornillos para evitar oxidaciones.

En cuanto al almacenamiento, guarda la olla completamente seca en un espacio ventilado y lejos de la humedad, evitando apilar piezas sin protección para prevenir golpes y daños en el esmalte.

Ventajas de cocinar con hierro fundido

Cocinar con hierro fundido ofrece numerosas ventajas que lo convierten en uno de los materiales preferidos tanto por chefs profesionales como por amantes de la cocina casera.