Adiós a los destilados en Ibiza: los turistas prefieren "un lujo sofisticado" y compran más vino y champagne

Ibiza es la isla que nunca duerme, el paraíso del bullit de peix, las playas de aguas cristalinas y la eterna vida nocturna. También es la isla de los cócteles frente al mar... pero cada vez menos.

Drink Home Ibiza, compañía referente en experiencias de lujo (desde delivery de bebidas premium hasta alquiler de yates, villas y jets privados) ha identificado un cambio en los hábitos de consumo de bebidas en los turistas que visitan la isla.

La empresa, que ha despedido la temporada 2025 con una facturación de 450.000 € en sólo seis meses (un aumento del 28% frente a 2024), asegura que ha detectado un mayor interés en vinos y champagne frente a los destilados, en línea con la búsqueda de un lujo más refinado y experiencial.

En este sentido, Drink Home Ibiza ha cerrado este año con más de 5.000 botellas distribuidas: 1.800 de vino, 900 de tequila, 800 de vodka y 700 de champagne.

Por otra parte, al igual que en la temporada anterior, junio y septiembre han superado en demanda a julio y agosto, y se prevé que mayo y octubre mantengan también altos niveles de actividad.

Esta tendencia refleja que el visitante de Ibiza extiende cada vez más la temporada, eligiendo meses tradicionalmente más tranquilos para disfrutar de la isla.

Con cerca de 1.600 pedidos de delivery de bebidas, un ticket medio de 280 € y más de 1.100 clientes atendidos en villas, yates y jets privados (entre ellos Paris Hilton, Mick Jagger o Travis Scott), el éxito del modelo de Drink Home Ibiza radica en transformar un servicio habitual en un ritual de lujo contemporáneo.

El vino Ibizkus Rosado.

"Hace poco más de 11 años llegamos a Ibiza de vacaciones y detectamos la necesidad de un servicio de delivery de bebidas 24/7, adaptado al tipo de turismo de la isla y a las fiestas en villas. Es increíble ver cómo hemos crecido desde entonces", recuerda Gerard Martínez, CEO y fundador.

Este año, además, Drink Home Ibiza ha ampliado su porfolio con 'Have Fun', en colaboración con cafeterías locales para ofrecer zumos y shots detox después de una noche de celebración, y la membresía ‘Fauna Drink Wine’, que une alquiler de lujo con ventajas exclusivas.

Un vino para beberse Ibiza

Aprovechamos este auge del vino entre los turistas de Ibiza frente a los destilados para recomendar un rosado de la D.O. Ibiza: Ibizkus Rosado, de la bodega Ibizkus Wine.

Elaborado 100% con uvas monastrell ibicencas y con una crianza de cuatro meses sobre lías, este vino se caracteriza por ser fresco, floral y con una acidez equilibrada.

Tiene un precio de 19 euros la botella de 75 cl y se recomienda maridarlo con pescados y mariscos a la plancha, arroces y recetas intensas de influencia asiática.