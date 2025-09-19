Paga más de 200 euros en el mejor vasco de Madrid y estalla: "El suplemento de 3,50 € por el servicio no se cobra"

El conocido influencer gastronómico Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber, se ha hecho famoso en las redes sociales hablando de comida, probando los platos de una gran cantidad de restaurantes por diferentes puntos del país.

En esta ocasión ha visitado Asador Donostiarra, considerado el mejor restaurante vasco de Madrid, un local con más de 40 años de historia sirviendo cocina vasca en la capital de España. Aunque recalca que le ha "encantado", también ha tenido alguna queja sobre el servicio.

A través de uno de sus vídeos en Instagram, el creador de contenido comienza asegurando que hay quienes le han comentado que este restaurante "ya no es lo que era, ya solo es para extranjeros, no sé qué…".

Sin embargo, Cocituber no comparte esta opinión. Ya entrando al restaurante, asegura que ha sido considerado como un "templo de la gastronomía vasca en Madrid" desde hace mucho tiempo, preguntándose si seguirá siendo igual que antaño.

Ya probando los platos, destaca que su chuleta de vaca es la más famosa de todo Madrid, y pregunta a un miembro del personal si los aperitivos los cobran aparte, y así sabe que, si no lo quiere, no se lo cobran. Sin embargo, critica que se lo dejan allí a la mesa y luego le indica que no los quieren.

Sin embargo, su mayor crítica llega por el cobro de 3 euros y medio por el servicio, del que habla tras haber probado platos como la media ración de foie caliente a la plancha con crema de setas (13,18 euros), una preparación que le encantó.

También ha probado media ración de almejas al ajillo (18,09 euros), que asegura que "están buenísimas", al igual que la media ración de anchoas del Cantábrico (12 euros). Mientras probaba estos platos, alabó la labor del camarero.

De parte de la casa le dieron a Cocituber un pequeño regalo, un txangurro a la donostiarra, que costaría 32 euros, que también le encantó. Como parte de su degustación también probó el bacalao a la bilbaína (30 euros) y el chuletón de vaca vieja (65,45 euros).

Para concluir, probó una pantxineta, un postre vasco por 9 euros que también le pareció muy bueno, al igual que la leche frita. Finalmente, pagó una factura total de 213,26 euros para dos personas.

Tras su paso por Asador Donostiarra, no tuvo duda alguna al confirmar que se trata de uno de los mejores restaurantes de Madrid, al mismo tiempo que dejó claro que repetirá y que incluso podría llegar a celebrar su cumpleaños en este lugar.

Asimismo, aseguró que, al contrario de lo que muchos opinan, "no es un restaurante para guiris", sino que es perfecto para todos aquellos que quieran descubrir de la buena comida.

Asador Donostiarra, entre los mejores

El Asador Donostiarra es considerado por muchos como uno de los mejores restaurantes de la capital de España, contando con una sólida tradición, una exquisita cocina vasca y una experiencia culinaria y social que ofrece desde el año 1976.

Fundado por Pedro Abrego, desde sus inicios ha apostado por representar la cocina vasca tradicional en Madrid, y comparte propietario con el también conocido Mesón Txistu. A lo largo de los años ha sido frecuentado por famosos internacionales y jugadores de fútbol, especialmente del Real Madrid.

En su carta destacan los productos vascos, donde no faltan platos emblemáticos de la cocina tradicional del País Vasco, como el chuletón de vaca vieja, el bacalao a la bilbaína, las kokotxas al pil pil y los asados de cochinillo, entre otros.

Las carnes y pescados son preparados con una excelente calidad, que ha sido alabada por infinidad de comensales y críticos gastronómicos, así como influencers como el propio Cocituber, que se mostró muy satisfecho con la experiencia en el restaurante.

Las raciones son generosas y el servicio muy profesional, todo ello dentro de un Asador Donostiarra en el que también hay lugar para menús de degustación y con precios medios por comensal de entre 65 y 84 euros.

En lo que respecta a las instalaciones de Asador Donostiarra, cuenta con unos salones privados y terraza donde se celebran todo tipo de reuniones sociales, habiéndose mantenido como punto de encuentro de la élite madrileña y aficionados a la gastronomía con el paso de los años.

Asador Donostiarra y su fundador, Pedro Ábrego, han acumulado numerosos reconocimientos por su excelencia y trayectoria en la gastronomía española. En el año 2010, Pedro Ábrego recibió el I Premio Francisco de Javier otorgado por el Gobierno de Navarra, en reconocimiento a su labor de difusión de la cocina navarra y vasca en Madrid.

También fue galardonado con la Medalla de Plata al Trabajo en 2002 y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2010, y en 2007 se hizo con el Tambor de Oro de la ciudad de San Sebastián, por su impacto y promoción de la cultura vasca desde la capital española.

Si nos centramos en el sector gastronómico, el restaurante ha recibido la distinción Travellers’ Choice de Tripadvisor en varias ediciones, situándose entre el 10% de los mejores restaurantes del mundo, según las opiniones y puntuaciones de los comensales.

También ha sido incluido en numerosas listas de mejores restaurantes vascos y asadores de Madrid, siendo un habitual en las guías gastronómicas nacionales. Todos estos reconocimientos consolidan el gran prestigio que Asador Donostiarra tiene a nivel culinario e institucional en la capital de España.