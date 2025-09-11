La cerveza 0,0 española que ha sido distinguida como la mejor: dónde se compra y cuánto cuesta

La Estrella Galicia 0,0 Tostada ha sido distinguida como la mejor lager 0,0 del país en los prestigiosos World Beer Awards 2025, consolidando el liderazgo de Hijos de Rivera en esta categoría.

La Estrella Galicia 0,0 Tostada es una lager de cuerpo medio que apuesta por un perfil equilibrado y con notas tostadas, lo que le otorga una identidad distinta dentro del mundo de las 0,0.

Su sabor recuerda a las maltas cuidadosamente seleccionadas y presenta un final suave, sin perder la frescura que buscan quienes eligen una cerveza sin alcohol.

Este reconocimiento llega en un contexto en el que las cervezas 0,0 ya no son vistas como simples alternativas, sino como productos con entidad propia.

“Cada premio es un reflejo del esfuerzo colectivo por ofrecer cervezas auténticas, con carácter y elaboradas con pasión”, señaló Luis Romero, Marketing Manager de Hijos de Rivera.

Estrella Galicia 0,0 Tostada.

Dónde encontrarla y cuánto cuesta

Estrella Galicia 0,0 Tostada está disponible en prácticamente toda la red de distribución de la marca, tanto en supermercados como Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo, Mercadona o Eroski, como en bares y restaurantes de toda España.

Además, puede adquirirse en la tienda online oficial de Estrella Galicia, donde se comercializa en formato de botella y lata. Uno de sus grandes atractivos, más allá del reconocimiento internacional, es que se trata de una cerveza accesible en precio.

En supermercados, el pack de 6 botellas de 25 cl suele situarse entre 3,50 y 4,50 euros, mientras que el formato en lata de 33 cl ronda los 0,80 a 1,20 euros la unidad, dependiendo del establecimiento. En hostelería, el precio por caña o tercio varía entre 1,50 y 2,50 euros, en función de la zona.

La apuesta por la innovación

Con más de un siglo de historia, la compañía gallega ha demostrado que tradición y modernidad no están reñidas. La 0,0 Tostada se suma a un portfolio donde conviven cervezas clásicas como la Estrella Galicia Especial con creaciones más atrevidas como las 1906.

Este último reconocimiento reafirma la estrategia de la compañía: elaborar cervezas que respeten la esencia artesanal, pero que se adapten a las nuevas demandas del consumidor.

La distinción obtenida por la Estrella Galicia 0,0 Tostada en los World Beer Awards 2025 no es solo un triunfo de la marca, sino también un reflejo de la madurez del mercado español de cervezas sin alcohol.

Con propuestas cada vez más sofisticadas, España consolida su posición como uno de los países que mejor ha sabido reinterpretar esta categoría, tradicionalmente asociada a la renuncia, y transformarla en una opción de disfrute pleno.