La crema catalana se reinventa: la primera tienda 'take away' en Barcelona de la mano de una portuguesa y un brasileño

Leche, yemas de huevo, maicena, azúcar, cáscara de limón o naranja y canela en rama. Estos son los principales ingredientes que componen el postre más famoso de Cataluña: la suculenta crema catalana (también conocida por el nombre de "crema de Sant Josep").

Protagonista de diseños de camisetas, letras de canciones y obras teatrales (como Por un plato de crema), este dulce ha estado presente en la cultura gastronómica de los catalanes al menos desde el siglo XIV.

Ahora asistimos a una nueva 'vuelta de tuerca' de este postre típico, una adaptación 'urbana' de esta receta tan querida: en Barcelona acaba de abrir Sucre Cremat, la primera tienda de crema catalana take away.

Detrás de este negocio se encuentran Sofía Fortuna, portuguesa, y Mario Quintero, brasileño, una pareja que ha querido homenajear con este proyecto a la bisabuela y el abuelo de Mario, ambos procedentes del barrio del Born, donde, de hecho, han establecido Sucre Cremat.

Sofía y Mario llegaron a Barcelona hace años y se enamoraron perdidamente de la cultura y la cocina catalanas. Han estado vinculados durante mucho tiempo al mundo de la restauración, formando parte del equipo del Grupo Quibuch, detrás del restaurante Arcano, también situado en el Born.

Sucre Cremat vio la luz en julio de este año, en el número 2 de la calle Canvis Vells, en un pequeño local a pocos metros de la majestuosa iglesia de Santa María del Mar.

El concepto es deliberadamente simple y rotundo: se trata de una tienda que ofrece tarrinas de crema catalana de 150 ml a un precio único de 5 euros, pensadas para llevar. Además, el azúcar de la crema catalana lo queman justo al momento delante de los clientes.

Los fundadores han puesto especial énfasis en utilizar productos locales de máxima calidad para elaborar sus cremas catalanas.

Así pues, por ejemplo, la leche y la nata que utilizan son de la cooperativa catalana Llet Nostra, los huevos de la granja L'Ou de l'Estany (en Girona) y el azúcar de la marca Sucrebó.

Una tarrina de crema catalana con frambuesa deshidratada. Sucre Cremat

El establecimiento también ha desarrollado otras colaboraciones locales, como una alianza con la heladería delaCrem para crear helado de crema catalana. Además, planea lanzar turrones artesanos para la época navideña.

Aunque la crema catalana es el producto estrella del local, Sucre Cremat también vende café de especialidad para acompañar a su postre, incluido un tipo de café elaborado con leche de crema catalana.

Asimismo, dan la opción de agregar toppings especiales a la crema catalana tradicional, como frambuesas deshidratadas, pistachos, crema de Lotus o naranja confitada.

Para quienes no quieran desplazarse hasta el local, aparte de la venta directa a pie de calle, Sucre Cremat ofrece servicio de entrega a domicilio a través de plataformas como Glovo, donde la crema catalana se vende a un precio de 6 euros.