La vida actual del chef Karlos Arguiñano: de una deuda millonaria con su pescadero a facturar más de 5 millones

Karlos Arguiñano es el indiscutible líder de la cocina en la televisión española, donde lleva décadas siendo capaz de conquistar a los espectadores tanto gracias a sus recetas como por su carisma y particular sentido del humor.

El cocinero vasco ha conseguido alcanzar una carrera repleta de éxitos, manteniendo a pesar del paso del tiempo una gran audiencia en sus programas, lo que se puede apreciar en la actualidad en su programa de Antena 3, si bien no es su única actividad profesional.

A pesar de que pueda parecer que su vida ha estado llena de buenos momentos y un enorme éxito, la realidad es que el camino de Arguiñano no ha sido nada sencillo, tal y como él mismo confesó en su paso por el programa Liarda Pardo de laSexta.

En este espacio no tuvo reparos a la hora de confirmar que pasó un gran bache económico en la década de los 80, sobre todo tras el nacimiento de su hija Amaia. Por aquel entonces, debía 30 millones de pesetas (180.000 euros) a un pescadero que era el proveedor.

Sin embargo, como él mismo confiesa: “pasé de deber 30 millones de pesetas a facturar más de 5 millones al año”, un camino que no ha sido nada sencillo y que lo ha llevado a tener que hacer un gran esfuerzo y trabajo.

La televisión le ayudó con sus deudas

En una época realmente complicada, la deuda que acumulaba permitía por aquel entonces “comprar cuatro pisos”, pero lejos de rendirse, continuó hacia adelante y supo aprovechar muy bien la oportunidad que le brindó la televisión.

En 1991 comenzó su imparable carrera en la pequeña pantalla, la cual se inició con su incorporación a la ETB, la televisión pública vasca. Su gran éxito lo llevó a TVE, convirtiéndose en uno de los chefs más mediáticos del país.

Karlos Arguiñano es consciente de que todo lo que ha conseguido crear tuvo su origen en la televisión, ya que sin ella no hubiera podido “mantener su restaurante, ni la bodega, ni la escuela, ni el equipo de motos, ni nada de nada”.

Sus momentos más complicados ya han quedado en el pasado, y hoy en día disfruta de una muy buena situación económica. Sigue compartiendo cada día sus recetas en televisión, al mismo tiempo que disfruta del buen funcionamiento de su hotel restaurante y de otros de sus negocios.

La historia de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano lleva ligado al mundo de la cocina desde hace más de 40 años, siendo uno de los chefs más mediáticos y conocidos tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Hoy en día sigue triunfando a pesar de llevar décadas en la pequeña pantalla.

El de Beasain fue uno de los profesionales que, junto a Pedro Subijana y Juan Mario Arzak, fundó en la década 1970 la “Nueva Cocina Vasca”. Gracias a estos cocineros, la gastronomía del País Vasco creció hasta convertirse en una de las mejor valoradas de todo el planeta.

Además, fueron claves para la formación de las nuevas generaciones de cocineros de gran éxito. En este sentido, Arguiñano puso mucho de su parte tras fundar en 1996 la Escuela de Hostelería Aiala, situada en Zarautz, y que continúa en activo en la actualidad.

Su restaurante, también situado en Zarautz, es todo un referente de la cocina actual, siendo un local que ostentó una estrella Michelin durante 16 años, entre 1982 y 1998. El propio cocinero aseguró en varias ocasiones que la retirada de la distinción ha tenido que ver con su aparición en televisión.

A pesar de ello, el veterano cocinero vasco sigue disfrutando de la cocina y trabajando para ofrecer cada día a los espectadores las mejores recetas tradicionales, además de muchos consejos y momentos de gran diversión.

Para llegar al momento actual, Karlos Arguiñano comenzó su vida profesional trabajando como cocinero en dos hoteles de San Sebastián, tras finalizar sus estudios en la Escuela de Hostelería del Hotel Euromar de Zarautz, dirigida por el maestro gastronómico Luis Irizar.

Tras abrir su propio restaurante, en 1979 empezó a trabajar en televisión con un programa de cocina en la ETB, para un año después dar el salto a la televisión pública española con los programas El menú de cada día y La cocina de Arguiñano.

Su éxito no pasó desapercibido para las cadenas privadas, lo que le llevaron a tener un programa en Telecinco (Karlos Arguiñano en tu cocina) y otro en Antena 3, donde trabaja desde 2011 con el programa Cocina Abierta de Karlos Arguiñano. Entre 1996 y 2000 tuvo un espacio en la televisión argentina.

Hoy en día, mantiene su actividad en televisión, además de tener la sociedad Irusta Gain SL, con la que gestiona sus ingresos por derechos de imagen y editoriales de sus más de 60 libros de recetas publicados hasta el momento.

También tiene la sociedad Karlos Arguiñano Promociones SL, que se encarga de los asuntos que tienen que ver con su restaurante, su escuela de hostelería, su bodega, entre otros. Además, también ha invertido en el deporte de la pelota vasca y en las casas de apuestas.

De esta forma, Arguiñano logró superar un duro momento para llegar a disfrutar de un gran patrimonio, y gran parte de su éxito profesional se lo debe a la oportunidad que le surgió en la televisión pública vasca, con el que fue su primer programa de cocina.