El chef Alfredo Vozmediano, tajante con las colaboraciones de cocineros y cadenas de comida rápida: "Jamás lo haría"

Alfredo Vozmediano es cocinero, creador de contenido y un firme defensor de la gastronomía basada en ingredientes reales y buen producto. En España, su voz ha ganado peso no solo por su experiencia trabajando en restaurantes con estrellas Michelin, sino también por su labor divulgativa en redes sociales.

Con una comunidad creciente que lo sigue para aprender desde técnicas culinarias básicas a elaboraciones más complejas, Vozmediano se ha convertido en todo un referente entre quienes buscan recuperar el valor de la cocina hecha en casa.

En una entrevista reciente en el podcast de YouTube 'Con P de Podcast', el chef repasa su trayectoria profesional y reflexiona sobre el papel que juegan hoy los cocineros en una sociedad cada vez más condicionada por la rapidez y la comodidad.

"Yo empecé estudiando ADE porque se me metió en la cabeza que tenía que estudiar una carrera, pero luego ya tenía la idea de meterme de lleno en la cocina", comienza así hablando de sus inicios.

Unos inicios marcados por esa afición por la gastronomía que ya tenía desde sus primeros años, concretamente desde los doce: "Desde que tengo doce años me gusta cocinar y tenía claro que eso era lo mío", asegura.

Entrevista a Alfredo Vozmediano

Esa pasión le llevó a formarse en una escuela de cocina y a trabajar en espacios de alto nivel: "Empecé a trabajar en restaurantes de estrella Michelin porque son sitios en los que aprendes muchísimo y trabajas muchas horas", confiesa.

Su currículum, sin embargo, va mucho más allá de los fogones de lujo. "También trabajé en restaurantes de batalla donde aprendes otras cosas que no aprendes en un estrella Michelin. He trabajado también en hoteles, como chef privado y como profesor de cocina. He probado todo dentro del mundo de la hostelería y eso es lo que me ha dado esa capacidad de explicar, comprender y hablar de técnicas y de crear mis propios platos".

La comida rápida y preparada

En este repaso por el mundo gastronómico, también aborda el tema de colaboraciones con grandes marcas y concretamente las de algunos chefs de referencia con cadenas de comida rápida, como ha hecho Dani García: "Yo no lo haría y no lo voy a hacer porque va completamente en contra de lo que es mi idea y mi imagen. Apuesto y promuevo una cocina de calidad basada en ingredientes reales", explica.

Aún así, matiza que tampoco es bueno ser extremista: "Tampoco hay que ser extremista con nada hoy en día y que cada uno lleve su negocio como lo quiera llevar y siempre debe haber libertad para hacer lo que cada uno quiera".

La comida a domicilio también ha sido otro de los temas tratados en el podcast. Un tipo de comida que Vozmediano no descarta, pero sí marca sus condiciones: "Puede ser una buena alternativa, pero siempre que la comida esté bien hecha. Para mí, la forma de alimentarme bien es comer en mi casa, si para ti la forma de alimentarte bien es pedir comida a una empresa que realmente tiene comida hecha con ingredientes reales, naturales y con los parámetros nutricionales necesarios, genial", concreta.

Y deja clara su jerarquía gastronómica: "El top es cocinar tú, después estarían las empresas que te lo envían a casa siempre que sea comida de buena calidad y luego estaría la comida congelada, las hamburguesas, los fritos...".

Sus inicios en redes sociales

En cuanto a su presencia en plataformas como YouTube o Instagram, esto nació para el cocinero con una intención mucho más práctica. "Empecé, no por divulgar o por enseñar, yo lo que quería era promocionar mis servicios como cocinero privado y como profesor de cocina, pero vi que era un altavoz muy potente para explicar algo en lo que yo creía".

Desde hace un tiempo, ha encontrado en las redes sociales el canal perfecto para compartir todo ese conocimiento. "Las redes sociales no tienen nada que ver con la cocina de un restaurante, pero el nexo es la cocina y es trasladar esos conocimientos y cultura que ahora unos pocos tienen y que la mayoría no pueden adquirir. Antes llegaba a través de las madres y de las abuelas y ahora cada vez llega menos". Una tradición culinaria que ahora con cada receta, Vozmediano busca mantener viva porque, como él mismo dice, ya no se hereda como antes.