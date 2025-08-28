La Meca Playa, el chiringuito de Cádiz arrasado por la marea: llevaba menos de dos meses abierto

El litoral gaditano ha sufrido un excepcional episodio de oleaje que ha causado numerosos daños materiales en playas de la provincia de Cádiz.

Una de las más afectadas ha sido la Playa del Pirata de Los Caños de Meca, en el municipio de Barbate, donde este martes por la tarde la marea ha destrozado una pasarela de madera y ha arrasado un chiringuito.

Este chiringuito, llamado La Meca Playa, apenas llevaba un mes y medio instalado antes del incidente. Las olas de gran energía, con periodos de hasta 20 segundos (muy por encima de lo habitual en verano) se han llevado parte de la estructura del establecimiento.

Los servicios de emergencias recibieron múltiples llamadas alrededor de las 18:30 horas alertando de que "la marea estaba rompiendo un chiringuito", tal y como ha informado Europa Press.

Por fortuna no ha habido que lamentar ningún herido, ya que el local se encontraba cerrado en el momento del suceso, sin personal ni clientes en su interior.

Las impresionantes imágenes del fenómeno fueron captadas por testigos presenciales y se viralizaron en redes sociales, mostrando la fuerza destructiva del oleaje.

La Meca Playa abrió sus puertas por primera vez en julio de 2024 y cerró la temporada el sábado 5 de octubre del año pasado. Este verano inauguraron el pasado viernes 18 de julio, hace tan sólo un mes y medio.

Además de música en vivo, buenas vistas y cócteles, el chiringuito ofrecía platos como ensaladas, croquetas, chipirones fritos sobre causa limeña, pescados a la brasa y entraña o entrecot de retinto.

Se desconoce qué sucederá ahora: si podrán volver a abrir y cuándo lo harán y cuáles han sido exactamente los daños para el negocio.

El incidente ha puesto de manifiesto un problema recurrente en Los Caños de Meca: la pérdida progresiva de arena en la playa.

Comerciantes y vecinos atribuyen esta situación a la falta de actuaciones por parte de la Demarcación de Costas, lo que deja sin protección natural a las instalaciones costeras y amplifica el impacto del oleaje.

Según ha explicado el experto Javier Benavente a Diario de Cádiz: las playas de Cádiz "son zonas inundables por parte del mar", y cuando se dan estas condiciones extremas, "toda la playa se inunda". El problema se agrava porque hay "chiringuitos colocados en esas zonas precisamente inundables".

Este episodio recuerda la vulnerabilidad de las instalaciones costeras ante fenómenos meteorológicos extremos y la importancia de respetar las medidas de seguridad establecidas por las autoridades.