Paga más de 200 euros por comer en el restaurante de José Andrés y no se corta: "Estoy empezando a querer morirme"

José Andrés es uno de los cocineros más reconocidos y queridos tanto dentro como fuera de España. El chef asturiano no solo lidera un imperio gastronómico con el que sigue conquistando paladares en todo el mundo, sino que desde hace años está al frente de World Central Kitchen, la ONG con la que proporciona comida en zonas de guerra y en situaciones de emergencia humanitaria.

Una labor solidaria que le ha convertido en una de las personalidades más admiradas a nivel internacional. Pero más allá de esta faceta humanitaria, José Andrés se ha consolidado como un firme defensor de la cocina tradicional española, llevándola con orgullo a cada rincón donde abre un restaurante. Hoy en día cuenta con más de 30 locales repartidos entre Estados Unidos, México, las Bahamas y también España.

Auténticos templos para quienes buscan reencontrarse con los sabores más auténticos de nuestra gastronomía. Hasta allí acuden a diario, no solo amantes de la buena mesa, sino también creadores de contenido que desean compartir la experiencia. Es el caso de Marta Rodríguez, que durante su visita a Nueva York no dudó en acercarse a The Bazaar, uno de los restaurantes estrella del chef.

Una cita gastronómica muy especial en la que la creadora de contenido probó el menú degustación y compartió sin tapujos su opinión más sincera sobre esta experiencia. Un paso por el restaurante del chef asturiano en Nueva York que comenzó para la tiktoker de una forma poco habitual para un restaurante de lujo: "Voy a cenar en un restaurante de lujo yo sola, me da mucha vergüenza... Me he pedido una mesa en la esquina para estar un poco más yo sola. El sitio es precioso", explica la joven entre risas.

La experiencia gastronómica empieza con un coctel de ron como aperitivo, tras el que comienza una larga sucesión de pequeños bocados que van del algodón de azúcar de foie y matcha, que define como "increíble", a una ostra presentada como si fuera una perla. Entre los platos más llamativos, destaca un taco con jamón serrano, huevo y caviar, una tapa de atún o una ensalada de endivia con queso azul, que la dejó tan sorprendida como encantada.

La propuesta continúa con un tartar de carne acompañado de pan y una hoja de verdura en tempura seguido de una ensalada de bogavante que la creadora rápidamente asoció a la ensaladilla: "Le he dicho al camarero: ¿le vas a explicar a una murciana lo que es una ensaladilla? Pues no", cuenta entre risas.

Después fue el turno de platos como los baby peaches con mini burrata líquida, que explotaba en la boca o una vieira con mojo picón servida sobre una base de rocas. No faltaron clásicos como un plato de jamón ibérico, ni elaboraciones más contundentes como una carne en salsa de piquillos acompañada de arroz con mantequilla, que tampoco dudó en elogiar.

"Yo estoy empezando a querer morirme, estoy muy hinchada y todavía queda el postre", asegura antes de que llegue el último plato. En cuanto a la carne, también destaca su textura súper jugosa y tierna: "Solo pincharla ya se deshace en el tenedor".

El broche final lo pusieron los postres: un mochi de manzana y un dulce japonés relleno de matcha, que confirmaron la impresión que había repetido durante toda la cena: "La dolorosa han sido 250 dólares pero es que me da igual es un chef con dos estrellas Michelin y en Nueva York, merece la pena", concluye la murciana.