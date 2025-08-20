Carlos Álvaro, experto en conservas, sobre los mejillones de Mercadona: "Hay más 'pelo' que en la bañera de Chewaca"

Una lata de mejillones y un mejillón "peludo" de Mercadona en un montaje iStock

Una lata de conservas, para la mayoría, es un recurso rápido para preparar una comida en un momento; para Carlos Álvaro, más conocido en las redes sociales como "El Catalatas" (@el_catalatas), las conservas son casi una obsesión.

En 2015, tras leer en un artículo de un conocido crítico gastronómico que las conservas mejoran su sabor con el paso de los años, empezó una colección a modo de bodega de latas gourmet que ya cuenta con más de 300 piezas.

Paralelamente, en su cuenta de Instagram comparte sus impresiones sobre cada lata que prueba, recomendando aquellas que destacan por su calidad o por su inmejorable relación calidad-precio, pero también alertando sobre aquellas que nunca deberían haber salido de una fábrica.

Los mejillones con "pelos"

En el último vídeo subido a su perfil de Instagram, Carlos Álvaro arremete contra los mejillones en escabeche de la marca Hacendado que se venden en Mercadona.

"Esto se vende en Mercadona y es inaceptable". Con este contundente título arranca el vídeo compartido por Álvaro en el que muestra cómo abre y analiza la mencionada conserva.

Ya con la primera observación no se presagia nada bueno, el líquido del escabeche, lejos de ser una salsa bien ligada y apetecible es un líquido aguado y descolorido, tal como puede apreciarse en las gotas que se derraman sobre la encimera.

A medida que continúa el vídeo, la situación empeora, pues los mejillones presentan una gran cantidad de restos de la cuerda con la que permanecen unidos a la batea durante su desarrollo.

Esto les da un aspecto desagradable y poco apetitoso, pues la cuerda se asemeja bastante a una maraña de pelo mojado, de ahí que el experto no dude en comentar que "aquí hay más 'pelo' que en la bañera de Chewaca".

La presencia de estos restos es una muestra del poco mimo con el que está elaborada la conserva y es también una buena razón para entender por qué las conservas de calidad tienen precios más elevados.

Mejillones en escabeche de Mercadona

Estos mejillones "peludos" que muestra Carlos Álvaro son los Mejillones en Escabeche Medianos de la marca Hacendado. Se presentan en una lata de 115 ml de capacidad que contiene de 8 a 12 unidades (69 gramos de peso escurrido) y tiene un precio de 2,50 euros.

El fabricante, según se indica en la parte posterior de la caja, es la empresa gallega Escurís, S. L., ubicada en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal, pero no se hace ninguna mención a la zona de captura.

Si echamos un vistazo a los ingredientes utilizados, observamos que se trata de unos mejillones cocinados con aceite de oliva que, al no indicar que sea virgen extra, entendemos que se trata de aceite de oliva refinado; además, incluye vinagre de vino, sal y "aroma natural".

Según los datos nutricionales que figuran impresos, por cada 100 gramos de mejillones en escabeche escurridos, esto es, sin la salsa, el producto aporta 19 gramos de proteína de alta calidad, 8,5 gramos de grasas, 5 gramos de hidratos de carbono y 171 kilocalorías.

