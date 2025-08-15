El chiringuito en una playa de Málaga con los mejores espetos de España: "Llevamos dos años yendo, un espectáculo de sitio"

El espetero Nicolás Joaquín Gavín Muñoz durante el XI Concurso de Espetos de la Costa del Sol. Chiringuito Larry

Justo al lado de Playa Carihuela, una de las más famosas de Torremolinos (Málaga), hay un nombre que este verano brilla con luz propia: Chiringuito Larry.

Este emblemático establecimiento acaba de alzarse con el primer puesto en el XI Concurso de Espetos de la Costa del Sol, celebrado el pasado 3 agosto, uno de los certámenes gastronómicos más prestigiosos de la región, que premia al mejor espetero del litoral malagueño.

Ubicado estratégicamente en el Paseo Marítimo de Torremolinos, el Chiringuito Larry es sinónimo de cocina malagueña tradicional, buen ambiente y trato cercano.

Sus orígenes se remontan a los años 70, de la mano de Antonio Ramos y Trinidad Murillo, quienes iniciaron un pequeño puesto playero en la zona de La Carihuela.

Cinco décadas después, el local, recientemente reformado, sigue cuidando el detalle y el sabor de sus platos emblemáticos, entre ellos los espetos de sardinas, auténtico icono de la gastronomía local.

Las vistas al mar desde Chiringuito Larry. Chiringuito Larry

El secreto del mejor espeto

La clave del triunfo este 2025 ha sido, sin duda, el talento de Nicolás Joaquín Gavín Muñoz, espetero de Chiringuito Larry, quien conquistó al jurado profesional gracias a su dominio de la cocción, el sabor y la presentación de esta mítica receta marinera.

El certamen reunió a los mejores espeteros de la Costa del Sol, que debieron asar sardinas (y otro pescado a elección) sobre cañas de cañaveral en la arena, respetando la tradición y buscando el punto perfecto de textura, sal y jugosidad.

Gavín Muñoz se llevó el Primer Premio y el título de Mejor Espetero de la Costa del Sol 2025, superando a otros grandes profesionales de la región, y situando así al Chiringuito Larry en la cima del panorama gastronómico malagueño.

Mucho más que espetos

Pero el Chiringuito Larry no sólo destaca por sus espetos recién laureados: su carta también incluye arroces, frituras de pescado, mariscos frescos, carnes y otras recetas locales, algunas reinterpretadas con toques creativos, manteniendo siempre la esencia de la cocina malagueña.

Destacamos, por ejemplo, el tomate picado con ajos y ventresca (uno de sus clásicos), los boquerones en vinagre, los chanquetes fritos con huevo o sus patatas bravas.

Unos espetos del Chiringuito Larry. Chiringuito Larry

La mayoría de quienes lo visitan elogian la rapidez en el servicio pese a la gran afluencia de clientes, así como el "ambiente casero y cercano" y los precios razonables, en la media de lo que cuesta comer en la Costa del Sol.

De hecho, muchos de los comensales salen tan encantados que repiten, como prueba la siguiente reseña de Google: "Este sitio es totalmente maravilloso, llevamos dos años yendo allí a comer en nuestras vacaciones y no paran de sorprender, el servicio es excelente".

Un emblema de Torremolinos

El reciente triunfo en el Concurso de Espetos no es sólo un reconocimiento a un profesional concreto, sino un homenaje al esfuerzo diario de todo un equipo y a la historia de una familia 'chiringuitera'.

Si visitas Torremolinos, no dejes de acercarte a este templo del espeto. Allí, bajo el sol y a orillas del mar, se entiende por qué el arte de asar sardinas a la brasa es uno de los grandes tesoros de la Costa del Sol.