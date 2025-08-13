Carlos Maldonado (34), chef, sobre cocinar pulpo: "Aunque lo compremos cocido hay que meterlo en agua caliente"

El chef Carlos Maldonado (Talavera de la Reina, 1991), ganador de Masterchef y propietario de un estrella Michelin, ha compartido un truco efectivo para mejorar la cremosidad y textura del pulpo, tanto para el que compramos ya cocido como para el fresco.

El truco del agua caliente

El truco principal de Maldonado consiste en sumergir el pulpo en agua caliente, incluso si ya está cocido. Así lo enunciaba el cocinero en Más Vale Tarde: "Siempre recomiendo, aunque lo compremos cocido, meterlo en agua caliente".

Este proceso permite que el pulpo adquiera "mucha más cremosidad", que la textura quede "más melosa" y que mejore significativamente la untuosidad del producto.

Técnica para el pulpo fresco: el 'susto'

Para el pulpo fresco, Maldonado añade otra técnica fundamental conocida como 'asustar el pulpo'. El chef advierte que "cada pulpo es un mundo" a la hora de cocinarlo, pero asegura que existe un paso esencial: "Siempre hay que asustarlo dos veces con el agua hirviendo".

Este método consiste en introducir y retirar el pulpo del agua hirviendo en dos ocasiones antes del cocinado definitivo, lo que ayuda a conseguir la textura óptima.

El chef Carlos Maldonado, con dos alumnos de la escuela-restaurante Semillas. Sara Fernández El Español

Este consejo es especialmente útil cuando se preparan platos como huevos rotos con pulpo y gambones, donde Maldonado demostró la efectividad de esta técnica.

El chef recomienda aplicar el truco independientemente de si el pulpo viene ya cocido del establecimiento, ya que siempre se puede mejorar su textura y cremosidad.

La simplicidad de este truco lo convierte en una técnica accesible para cualquier cocinero doméstico que desee elevar la calidad de sus preparaciones con pulpo, consiguiendo una textura más profesional y sabrosa.

De friegaplatos a ganar una estrella Michelin

Carlos Maldonado saltó a la fama tras ganar la 3ª edición de MasterChef España en 2015. Su trayectoria es especialmente singular: antes de su paso por la televisión, trabajaba como vigilante nocturno y llegó a la cocina profesional desde cero, comenzando literalmente como friegaplatos.

Tras su victoria, se formó en el prestigioso Basque Culinary Center y consolidó su carrera de manera meteórica.

En 2017, Carlos cumplió su sueño al inaugurar en su ciudad natal el restaurante Raíces. Este establecimiento se ha convertido en un referente nacional: cocina de raíces toledanas fusionada con influencias urbanas, asiáticas y guiños al street food, lo que él mismo califica como “cocina gamberra” o “cañera”.

En pocos años, Raíces ha acumulado importantes reconocimientos: cuenta con una estrella Michelin (obtenida en 2020, siendo el primer ganador de MasterChef en España y a nivel mundial en conseguirlo), así como un Sol Repsol y el Sol Sostenible de la misma guía.

Además, fue elegido mejor restaurante de España por la revista Club de Gourmets en 2022 y figura entre los 10 mejores restaurantes del país según plataformas como El Tenedor y TripAdvisor.

Maldonado también es famoso por impulsar iniciativas sociales y formativas asociadas al mundo gastronómico, como su proyecto Semillas, un restaurante-escuela para jóvenes en riesgo de exclusión social.

Además, ha publicado varios libros y participado en diferentes programas de televisión culinaria, reforzando así su papel como uno de los chefs mediáticos más influyentes de España.