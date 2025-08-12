Marta Clot (31), la sumiller con más seguidores de España: "Haz esto para aprovechar las sobras del vino"

Montaje de la sumiller Marta Clot con un fondo de copas de vino. E.E.

Parece imposible, pero a veces el vino sobra. Los últimos tragos de una botella abierta son una realidad difícil de asumir, y la guardamos en la nevera o en alguna zona fresca con la esperanza de terminarla otro día, en una clásica maniobra de autoengaño.

Sin embargo, el vino, una vez descorchado, pierde calidad, se estropea (aunque hay trucos para conservarlo correctamente y alargar su periodo de consumo óptimo, como los que explicamos en este y este artículo).

Así pues, si no sabes si vas a acabarte esos sorbos finales en poco tiempo, traemos una alternativa para aprovechar los restos de vino y evitar que se echen a perder.

Marta Clot, una sumiller con los pies en la tierra

La idea que vamos a explicar para combatir el 'desperdicio vinícola' es de la sumiller y creadora de contenido Marta Clot (Granollers, 31 años), que se ha convertido en la influencer especializada en vinos más seguida de España, con más de 500.000 followers en Instagram en este momento.

Lo que caracteriza a Marta es su enfoque anti-esnobista del vino. De hecho, en uno de sus vídeos más populares, la joven actúa como traductora de las expresiones más abstrusas del universo de la cata, desmontando términos como "buen paso en boca", "burbuja bien integrada" o "carnoso" para hacer así el vino más accesible.

#viicompanyia #vicatala #martaclot #vinocatalan #vinocatalán #lagallegadelvino #wine #vino #lacatalanadelvino #winetips #vinoconsejos ♬ sonido original - Marta Clot @martaclot 🗽¿Alguién sabe cómo se llama el@que tengo detrás de mi? ¡Aquí van las traducciones de las frases del vídeo! Vigila cuando las utilizas y en qué momentos, porque puede que se te vea el plumero 😂 ▫️Este vino tiene una muy buena estructura en boca: cuando catas un vino, blanco o tinto, y notas que te llena toda la boca, que tiene “cuerpo” ▫️Este vino tiene un paso por boca muy agradable: cuando bebes un vino y lo notas suave, sedoso, equilibrado. ▫️Ostras! en este vino le noto aromas de bollería: estos aromas tienen lugar durante el proceso de fermentación. Sobre todo los notarás cuando pruebes un vino blanco con un poco de crianza, más si ha tenido crianza en botella. ▫️Este cava tiene una burbuja muy bien integrada: cuando bebes un espumoso y notas que la burbuja es agradable en la lengua. ▫️Versátil: aquellos vinos que quedan bien con una gran variedad de platos y diferentes momentos. Sobre todo lo son los vinos jóvenes. ▫️Untuoso/Cremoso: vinos que cuando te los bebes los notas con textura en boca, una textura agradable. Sobre todo lo notarás con los vinos blancos con algo de crianza. ▫️Intenso: un vino con carácter, con aromas intensos y marcados. También un vino con cuerpo. Sobre todo lo notarás con vinos con crianza, aunque también puedes notarlo en vinos “jóvenes”. ▫️Potente: un vino con mucho cuerpo. Sobre todo lo notarás en vinos tintos con crianza y de zonas cálidas. #vicatalà

Antes de adentrarse en el mundo del vino, Marta estudió pastelería y ejerció como tal durante cinco años. No obstante, en 2017 decidió hacer un cambio profesional radical e inició sus estudios de sumiller en el CETT de Barcelona, donde se graduó en 2019.

Su carrera profesional en el sector vitivinícola comenzó en 2018 en Wine Palace, una cadena de tiendas de vino donde trabajó específicamente en la tienda de Sant Cugat durante casi cuatro años, hasta 2022.

Esta experiencia fue fundamental en su formación, ya que allí se dio cuenta de que los compradores siempre le hacían las mismas preguntas sobre maridajes, denominaciones de origen y tipos de uva.

En 2021, Marta dio el salto a las redes sociales con un objetivo claro: comunicar y reivindicar los vinos catalanes con un tono desenfadado y un lenguaje comprensible. Comenzó con el perfil @viicompanyia_ en catalán, aunque posteriormente lo cambió por @ladelsvins.

En julio de 2022, abrió también un segundo perfil en castellano, @lamartaclot, manteniendo el mismo objetivo pero expandiendo su alcance.

¿Qué hacer con los restos de vino que no vas a beber?

En un vídeo que Marta publicó hace unas semanas en @lamartaclot, comparte con sus seguidores un truquito para sacarle partido a esos restos de vino que da tanta pena tirar.

Clot sugiere introducir el vino sobrante en unos moldes de helado junto a un poco de zumo de frutas. Por ejemplo, en el caso del polo de vino blanco, ella propone mezclar 2/3 de vino blanco con 1/3 de zumo de melocotón.

Por otra parte, para hacer un polo de vino tinto, recomienda echar 2/3 de vino tinto y 1/3 de zumo de frutos rojos. (No obstante, no hay nada cerrado: ella anima a "jugar" con todas las combinaciones posibles que se nos ocurran).

Una vez hecho esto, sólo hay que poner los moldes llenos en el congelador y esperar a que se solidifique el contenido. Pasado el tiempo necesario, tendremos unos deliciosos y refrescantes helados de vino para seguir disfrutando de este elixir en un formato diferente.

Marta Clot representa un cambio generacional en la comunicación del vino. Su éxito demuestra que es posible hablar de vino de manera técnica pero accesible, rompiendo barreras tradicionales y atrayendo a un público joven que históricamente se había mantenido alejado de esta bebida.