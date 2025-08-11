Paga más de 400 euros por comer en DiverXO, el restaurante de Dabiz Muñoz, y no se lo calla: "Texturas imposibles"

El tiktoker @angelilloramos85 y un plato de DiverXO en un montaje de El Español

Visitar un restaurante como DiverXO, que cuenta con tres estrellas Michelin, ocupa el cuarto puesto en la lista de los mejores restaurantes del mundo y su chef, Dabiz Muñoz, ha sido elegido hasta tres veces consecutivas como mejor cocinero del mundo, es una experiencia que, sin duda, puede generar expectativas muy altas.

Cuando un cliente paga 450 euros por un menú, precio que no incluye las bebidas, aspira a encontrarse lo mejor, aunque, en algunas ocasiones, ha habido comensales que se han dado de bruces con la realidad al sentarse a la mesa del buque insignia del UniverXO del chef madrileño.

Muchas veces, estas "decepciones" vienen por la falta de información sobre el tipo de cocina y los platos que nacen de la mente de alguien de la talla de Dabiz Muñoz. Por eso, siempre son de agradecer los testimonios de usuarios anónimos que los han probado de primera mano.

Platos que parecen arte y texturas imposibles

Uno de estos testimonios es el del tiktoker @angelilloramos85, que ha subido un vídeo a su perfil en esta red social comentando su experiencia en el restaurante de los cerdos voladores.

Según cuenta el protagonista de la historia, lo primero que pensó al cruzar las puertas de DiverXO fue si merecería la pena pagar los 450 euros que cuesta su menú degustación.

Pero, a continuación, reconoce que lo que vivió dentro fue "otra vida". Según explica, "cada plato no sólo se come, se vive; texturas imposibles, presentaciones que parecen arte moderno y sabores que viajan de Asia a Latinoamérica sin pedirte pasaporte".

Ángel reconoce asombrado que Dabiz Muñoz "no cocina, crea mundos". Para él, la experiencia fue "una montaña rusa de emociones donde cada bocado es una sorpresa y cada detalle está pensado al milímetro".

Después de haber disfrutado del menú, el tiktoker reconoce que, aunque el menú es caro, vale cada euro y él volvería a pagar lo que cuesta con una sonrisa.

Al hilo de algunos mensajes recibidos en el vídeo, Ángel explica que el menú consta de 15 pases y dos postres, aunque él tuvo ocasión de probar otros dos pases que estaban fuera del menú.

Aunque semejante cantidad de platos pueda parecer algo exagerada, aclara que "los platos son muchos pero las cantidades no son excesivas, lo justo para disfrutar del plato y notar matices".

Los platos más icónicos de DiverXO

El viaje de Dabiz Muñoz hacia el Olimpo de la vanguardia gastronómica comenzó en 2007 con El conejo y la zanahoria, el primer plato que Dabiz Muñoz creó para DiverXO, una pepitoria de conejo con ají amarillo, cinco especias chinas y texturas de zanahoria que el chef reversionó para convertirla en el primer plato de RavioXO. El propio Dabiz ha confesado en alguna ocasión que es uno de los platos a los que más cariño les tiene.

Otro buen ejemplo es el Cocido Hong Kong-Madriz, un plato elaborado con caldo de jamón de bellota, garbanzos fritos crujientes, ropa vieja de cocido, alioli de ajo negro y patata morada, que vio la luz en 2014 y que, a finales de 2020, también se pudo disfrutar en casa gracias a El GoXO.

Los Huevos fritos con morcilla de 2009, que llegaron a DiverXO cuando éste ya contaba con su primera estrella Michelin, son otro de los grandes éxitos de Dabiz que han hecho historia.

En 2011, cuando ya contaba con la segunda estrella Michelin, Dabiz creó el Mollete al vapor de trompetas de la muerte a la crema, un plato que también formó parte de ese homenaje a DiverXO que fue la primera carta de RavioXO.

El chef le tiene especial cariño a la Ensalada al revés, un plato de 2020, con DiverXO ya consolidado con sus tres estrellas. Según ha explicado Dabiz, es un plato elaborado con pescados a la brasa que a nivel creativo supone un antes y un después en su trayectoria.

Y, más allá de las preferencias del chef, otro de los platos que más perduran en las papilas de quienes lo han probado es también uno de los más disruptivos, el Pichón frío. Un pichón macerado durante una semana en palo cortado que se sirve frío y casi crudo.