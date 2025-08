Gasta más de 100 euros en el restaurante de Karlos Arguiñano y no se corta: "Me esperaba un poco más"

Karlos Arguiñano es uno de los grandes referentes de la cocina en España. Con más de cuatro décadas de carrera televisiva y una filosofía de cocina cercana, su nombre se ha convertido en sinónimo de recetas fáciles, gastronomía casera y popular. En Zarautz, su ciudad natal, está ubicado su conocido restaurante-hotel frente a la playa.

Un enclave privilegiado, que cada año atrae a miles de comensales. Según datos del portal Tripadvisor, el restaurante acumula cientos de opiniones, muchas de ellas sobresalientes, pero también hay quien acude con expectativas muy altas y sale con una sensación mixta.

Es el caso de Sonia Carrascosa, una creadora de contenido y comensal que compartió su experiencia completa en su canal de TikTok recientemente, donde pagó 105,85 euros por una comida para dos personas en el restaurante de Karlos Arguiñano. Aunque muchos de sus platos fueron de su agrado, no todo cumplió con lo que esperaba.

"Cuando hicimos la reserva pedimos que nos pusieran en una mesa bonita y cerca de una ventana a ser posible y sorprendentemente nos pusieron al lado de una ventana súper chula y con vistas a la playa". El recibimiento, por tanto fue inmejorable.

"Nos pusieron pan, que costaba dos euros cada panecillo y para empezar, nos pusieron un entrante de la casa que estaba súper rico". La elección de platos fue a la carta, descartando así el menú degustación.

"No hicimos el menú degustación que valía 60 euros por persona porque quisimos pedir más platos y probar las opciones de la carta, ya que en el menú degustación venían solo cuatro platos muy pequeños por persona", confiesa.

Entre los platos que pidieron destacaron algunos, aunque no todos convencieron finalmente a la comensal: "Pedimos pochas con almejas y estaban buenas pero la verdad, que me esperaba un poquito más".

La lasaña de verduras, en cambio, si destacó dentro de su elección de platos: "Estaba muy buena, todo eran verduras con trozos bastante grandes". El bacalao al pil pil, esperado con ganas, dejó una impresión desigual: "Me gustó bastante pero llevaba muchísima salsa y es una salsa bastante fuerte".

Sin embargo, "la merluza con salsa teriyaki nos encantó. El mejor plato sin duda de los que pedimos", asegura. Para el postre apostaron por la variedad: "Pedimos el surtido de postres para probar y tanto la tarta de chocolate, que me encantó, como el tiramisú, un vasito con kiwi y mascarpone, la cheescake, el sorbete de mango y el trocito de torrija, me gustaron todos". Aunque reconoce que "ninguno es que me sorprendiera en exceso aparte del vasito de kiwi".

En cuanto al precio final de la comida, la cuenta ascendió a 105,85 euros por dos personas, "es mucho mejor que el menú degustación y viene con más cantidad en los platos". Aún así, su puntuación general fue de 6,5 sobre 10.