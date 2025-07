"Me han puesto un pescado que no vale para nada": la indignación de Pablo Cabezali en un restaurante de Cádiz

Pablo Cabezali, conocido por su canal de YouTube de Cenando con Pablo, ha vuelto a dar su veredicto con uno de los últimos restaurantes que ha visitado, este concretamente se ubica en Cádiz. Se trata de Cataria, un restaurante de alto nivel ubicado dentro de un hotel Iberostar y conocido por su propuesta basada en productos a la brasa.

El local, apadrinado por Aitor Arregi, chef del afamado Elkano (con estrella Michelín), reproduce en el sur el concepto que ha consagrado al restaurante vasco como referente mundial del pescado a la parrilla. Un gran renombre por el que el propio Cabezali decidió acercarse a probar de primera mano su menú degustación de 145 euros y compuesto por diez pases: "La sensación ha sido un tanto agridulce", resume el youtuber.

Y es que, la crítica del influencer combina elogios y decepciones. Al inicio, reconoce el atractivo de los primeros platos: "Chicharro con ajo blanco muy rico, con una textura buenísima y ahumadito" o "una ostra que viene de San Fernando que te va a sorprender".

Sin embargo, su entusiasmo se reduce por algunos detalles: "Siendo un restaurante en el que te van a cobrar tres cifras, qué menos que cuando te están montando la mesa y entre pase y pase miren a ver si tienes migas en el mantel", confiesa.

Uno de los momentos más críticos llega con el rascacio, un tipo de pescado de roca: "Es un pescado que a mí me sabe muy poco, no sabe apenas. No quiero ser maleducado con mi veredicto pero es que no vale para nada este pescado. Yo lo siento mucho pero si vas a este restaurante y te ofrecen rascacio di que no. No merece la pena", asegura.

Una crítica contundente que contrasta con otros platos que sí lograron convencerlo como el borriquete: "Buen sabor a la brasa, buen juguito. Esta es otra manera de comer pescado. Para mí el mejor plato", confiesa. En cuanto al servicio, Cabezali también se muestra crítico:

"La mesa está llena de migas, el agua estoy constantemente echándomela yo. Cuando vienes a este tipo de restaurantes pagas la comida, el personal y el servicio. Entonces si estoy pagando más, quiero que me traten mejor que en otros".

Altibajos durante su experiencia en este restaurante gaditano, entre los que reconoce también buenos aciertos en la carta y deja la puerta abierta: "Puede que vengas aquí y te encuentres otra cosa. El sitio está muy chulo y el concepto en sí mola pero comparándolo con otros que he visitado, le falta un pelín", remata.

Menú degustación de Cataria

El recorrido culinario y de degustación que ofrece Cataria y que ha experimentado Pablo Cabezali, incluye una decena de pases con productos del mar y tierra. Comienza con un chicharro con ajo blanco, un entrante fresco y con textura ahumada que sí convenció a Cabezali por su intensidad de sabor.

Le sigue una tosta de maíz con boquerón de Barbate, fácil de comer y equilibrado, según el crítico. Un nuevo pase con pez limón y tras él el primer plato también con el pez limón como protagonista. Esta segunda vez en formato carpaccio, destaca por su frescura y el sabor auténtico del producto.

La ostra de San Fernando con aliño marino, cocinada a la brasa, sorprende por su sabor al influencer. Le sigue un plato de almejas a la brasa y un trío de mariscos, del que el crítico destaca la frescura aunque echa en falta el sabor a la brasa en el marisco.

Las almendritas, una cría de sepia, conquistan al Youtuber como plato potente y sabroso que homenajea al chipirón de Getaria. Lo mismo sucede con el calamar cincelado, también muy sabroso.

Sin embargo, las verduras a la brasa con yema y coliflor no logran convencerlo, debido nuevamente a la ausencia del ahumado que se espera en este tipo de preparaciones a la brasa. Todo lo contrario ocurre con el borriquete a la brasa, considerado por Cabezali como el mejor plato del menú por su textura, jugosidad y sabor intenso.

El rascacio, sin embargo, le decepciona completamente: calificado por Cabezali como un plato "sin sabor" y que recomienda evitar. Para finalizar, una ronda de postres entre los que encontramos: un milhojas con almendra garrapiñada "muy rico", un pastel de chocolate con helado de caramelo tostado y una tarta de queso con muy buena presentación y toque ácidos.

El precio de todo ello como muestra el influencer es 145 euros por el menú degustación, más 3,20 euros del agua.