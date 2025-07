El restaurante de vinos y tapeo de Barcelona con un ticket medio por menos de 40€: una tapa de cortesía con cada copa

La escena culinaria de Barcelona es lo suficientemente amplia como para dar también cobijo a quienes buscan reconectar con la cocina mediterránea sin vaciar el bolsillo. A las opciones con las que cuenta la ciudad, que son unas cuantas, se suma Can Bo Vins & Tapes.

Situado en el número 30 de la renovada Via Laietana, este restaurante de espíritu contemporáneo que reivindica el producto de proximidad y el placer del buen vino, con un ticket medio por debajo de los 40 euros.

El alma de Can Bo reside en su cuidada carta, recientemente renovada para la temporada estival por el chef ejecutivo Lorenzo Cavazzoni, en colaboración con el chef asesor Oliver Peña, galardonado con una estrella MICHELIN por su trabajo en Teatro Kitchen Bar.

El restaurante CanBo, en el Grand Hotel Central Barcelona.

Juntos han diseñado una propuesta que equilibra tradición y creatividad, apostando por el producto local y las técnicas contemporáneas.

La nueva propuesta arranca con entrantes frescos que dejan entrever su alma catalana: desde la ensalada de tomate de verano con cebolleta tierna y albahaca, hasta la delicada esqueixada de bacalao Perelló con pil pil de albahaca y olivas.

Hay huerto, pero también hay mar, como el que representa el crudo de gambita roja del Mediterráneo con salmorejo de sandía y burrata, un plato que resume la filosofía de Can Bo: sabor, producto y comfort.

El crudo de gamba, la ensalada de tomate y otros platos para compartir en Can Bo.

En el apartado de tapas calientes, el protagonismo lo toma la anguila del Delta del Ebro en escabeche de piparra y naranja, un bocado que combina la untuosidad del pescado con el frescor ácido del escabeche y la fragancia cítrica, en un ejercicio de equilibrio gustativo.

Y para el cierre, un postre que apuesta por lo sutil y lo estacional: melocotón y albaricoque confitados al azafrán con sorbete de almendra, un guiño dulce y elegante que remite a la despensa mediterránea.

Maridajes pensados, vinos con historia

Uno de los grandes valores añadidos de Can Bo es su firme apuesta por la cultura del vino. El sommelier Amador Marín ha creado una selección de más de 100 referencias que recorren las principales denominaciones españolas, con especial énfasis en vinos catalanes, pero también con incursiones italianas e internacionales.

Cada plato encuentra su pareja ideal en copa: la ensalada de tomate, por ejemplo, se acompaña de un desenfadado Rebujito (vino de Jerez y Sprite); la esqueixada, de un Volaina 2021 (D.O. Penedès); el crudo de gambita, de un fresco A Vilerma Blanco 2023 (D.O. Ribeiro); y la anguila, de un expresivo El Hombre Bala (D.O. Madrid).

Además, el restaurante introduce una experiencia para los amantes del buen beber sin prisas: Wine & Bite, un formato ideal para el afterwork o las tardes de tapeo entre amigos.

Entre las 12:00 y las 20:00, cada copa de vino incluye una tapa de cortesía, y la selección de vinos por copas (12 en total) se renueva semanalmente para acompañar los ingredientes de temporada.

Más allá de la carta, Can Bo Vins & Tapes ofrece un ambiente acogedor, cosmopolita y sin pretensiones, en una ubicación privilegiada. La Via Laietana, que ha recuperado vida tras su reciente renovación, es el telón de fondo ideal para este proyecto que apuesta por la calidad accesible y el disfrute consciente.

Con su combinación de proximidad, técnica, vinos con carácter y precios comedidos, Can Bo se posiciona como uno de los grandes referentes de la cocina barcelonesa actual.

Un restaurante que invita a descubrir la riqueza del producto local desde una perspectiva contemporánea, sin renunciar a la esencia de la tapa como ritual de compartir, que, en resumidas cuentas, es lo que más nos gusta.