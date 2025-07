Willy Moya, chef del restaurante de Madrid donde comieron los Reyes: "Me puse tan nervioso que no sabía qué hacer"

"Un espacio informal con cocina de autor al que siempre querrás volver". Así se describe Poncio, el restaurante de Madrid donde fueron a comer por sorpresa el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Willy Moya, chef del local, ha compartido en redes sociales cómo fue la visita de los monarcas a su establecimiento. "Estaba cocinando en la cocina y de repente apareció uno de mis camareros y me dijo 'El Rey está en la puerta'", cuenta.

"Me puse tan nervioso que no sabía qué hacer, no sabía si había algún protocolo. Llamé a mi mujer para preguntarle qué hacer y ella me dijo 'Dale de comer', recuerda el cocinero.

Qué comer en el restaurante Poncio

Moya explica que los Reyes probaron la costilla y la gilda. La costilla de vaca de Poncio es uno de sus platos más reconocidos, acompañada con barbacoa de chipotle y tortillas de trigo.

Según el propietario, se trata de "la mejor costilla del mundo"."Si no me crees, pregúntale al rey", bromea. Tiene un precio de 30 euros. La gilda, con aceituna, anchoa, boquerón y velo de piparra, cuesta 4 euros.

El resto de la carta se compone de algunas recetas que han acompañado a Willy Moya a lo largo de su carrera y que ha ido perfeccionando con el tiempo, como sus famosos huevos.

Pero también se conforma de nuevos sabores: "Quiero que disfrutéis de todo lo que he aprendido en todos estos años, los ahumados, los fermentados, marinados y semi curaciones, elaboraciones que marcan la diferencia", señala.

Encontramos también tapas para compartir desde 14 euros, como su ensaladilla de pulpo o los puerros con mole, feta y aperitivos mexicanos.

En los postres ofrecen bocados como el sorbete de caipirnha y gominolas de cachaça o el original 'Barbie Tiramisú', con Baileys, frambuesas y chocolate rosa.

Además, disponen de dos menús, uno corto por 45 euros y otro largo por 85 euros. El corto se compone de 6 pases: gilda, coca de steak tartar, croqueta de txangurro, corvina con fideuá negra, carrillada ibérica y cremoso de chocolate).

Por su parte, el largo tiene 12 pases: tartar de gamba, sherry Mary de erizo, gilda, ostra, coca de steak tartar, molleta de ternera glaseada, pimiento relleno de berenjena ahumada, atún, terrina de anguila, pargo, sorbete de caipirinha y Barbie Tiramisú.

Poncio se encuentra ubicado muy cerca del Parque del Retiro, en el número 3 de la Plaza del Niño Jesús. Abren de martes a sábado en horario de 13:30 a 17:00 y de 20:30 a 23:30. Domingo y lunes permanecen cerrados.

"Para mí fue un honor dar de comer a los Reyes. Les encantó la comida y, sobre todo, el servicio, pues atendemos a todo el mundo como reyes", concluye el chef.