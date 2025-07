Mario Sandoval, chef con 2 estrellas Michelin, presenta su última creación: "Es el menú más caro de España"

En una alianza sin precedentes entre la tradición escocesa del whisky y la vanguardia culinaria española, el chef Mario Sandoval y la prestigiosa destilería The Macallan han creado una experiencia gastronómica única.

Se trata de un menú degustación de 17 pases con más de 380 elaboraciones, maridado con algunos de los whiskies más exclusivos del mundo.

El precio, acorde con su exclusividad, es de 1.800 euros por comensal, lo que lo convierte en el menú más caro de España.

La unión de dos referentes de la excelencia

Con dos estrellas Michelin en su restaurante Coque (Madrid), Mario Sandoval ha unido fuerzas con una de las destilerías más emblemáticas de Escocia para diseñar una experiencia que va mucho más allá de una simple cena en un restaurante de lujo.

Este menú marida alta cocina con whisky de la mejor calidad, a la vez que construye un relato sensorial inspirado en The Macallan Estate, la finca y destilería donde nacen los espirituosos más exclusivos de la marca.

La colaboración entre Sandoval y The Macallan no es fruto de una improvisación. Ambos llevan dos años trabajando en equipo, compartiendo valores y filosofía como el respeto por la tradición, obsesión por la calidad, búsqueda constante de la excelencia y pasión por la innovación.

"Coque y The Macallan comparten un ADN común", afirma Sandoval. "Nos une el mimo por los procesos, la elección de los mejores ingredientes y una manera de entender la experiencia gastronómica desde la raíz hasta el último detalle".

Para el chef madrileño, esta colaboración es "muy especial" porque representa una alianza entre dos mundos que, pese a estar separados por geografía, convergen en una misma visión del lujo.

Un menú de 17 pases inspirado en Escocia

Con este menú, Mario Sandoval y The Macallan firman una declaración de intenciones sobre el futuro del lujo gastronómico, donde la cocina, el producto y la narrativa se funden para crear algo irrepetible.

Una experiencia que no solo apela al paladar, sino también a la memoria, al paisaje y a la tradición. Un viaje a Escocia sin salir de Coque.

Cada uno de los 17 pases está inspirado en el recorrido que el propio Sandoval realizó por las tierras altas escocesas, siguiendo los pasos del proceso de elaboración de The Macallan, desde sus barricas de jerez hasta la ribera del río Spey.

La experiencia comienza en la sala The Macallan, en el corazón de Coque, donde, como viene siendo habitual, se inicia un recorrido inmersivo por las distintas estancias del restaurante: la bodega, la sacristía, la cocina y, finalmente, el comedor.

En cada una de ellas se presenta un pase, creando una narrativa envolvente que transporta al comensal a Escocia sin moverse de Madrid.

Entre los platos más destacados se encuentran la quisquilla de Motril ahumada, la sopa de maíz tostado con ají y huevas de trucha, los shots de curry verde con granizado de sopa de cangrejo.

Por supuesto, también se podrá disfrutar del icónico cochinillo lechón jugoso con piel crujiente, un clásico de los hermanos Sandoval que no podía faltar.

Whiskies excepcionales para una experiencia única

El maridaje es, sin duda, otro de los pilares de esta experiencia. Cada plato va acompañado por un whisky cuidadosamente seleccionado de la colección de The Macallan, en lo que se ha definido como un ejercicio de artesanía sensorial sin precedentes.

Entre las referencias que se degustan destacan joyas como The Macallan A Night on Earth The Journey, The Macallan Amber Meadow, The Macallan Rare Cask 2024, The Macallan 18 Years Double Cask, The Macallan 25 Years Sherry Oak, The Macallan 30 Years Double Cask o The Macallan M Decanter 2019.

Cada una de estas etiquetas ha sido elegida no solo por su calidad, sino por su capacidad para dialogar con los sabores y texturas de cada pase, elevando el conjunto a una dimensión gastronómica difícil de igualar.

Según ha adelantado el propio Sandoval, esta propuesta no será estática. En octubre se presentará una nueva versión del menú basada en ingredientes de temporada, lo que asegura que la experiencia se mantenga viva y en constante evolución.