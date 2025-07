Un camarero de un chiringuito en Ibiza habla alto y claro sobre los clientes: "La carta no pone 'Si entras invitamos a', aquí se paga"

Los chiringuitos se convierten cada verano en los grandes protagonistas de algunas de las playas más turísticas de España. Pequeños locales a pie de playa donde es posible disfrutar de buena comida, una copa con vistas y en muchos casos, incluso sesiones de DJ en directo. Uno de los destinos favoritos para este plan es, sin duda, Ibiza.

Conocida también como la isla de la diversión, Ibiza atrae cada temporada a miles de turistas. Pero no todo es tan idílico como parece, especialmente para quienes trabajan en la hostelería. Recientemente, un camarero de uno de estos chiringuitos, ubicados en Playa d'en Bossa, ha denunciado en redes sociales una práctica cada vez más habitual entre los clientes: la presión para que la casa les invite a algo.

"Igual que los clientes no están obligados a dejar propina, los camareros no estamos obligados a invitar a nadie", advierte el camarero Miguel Torres en uno de sus vídeos de redes y visiblemente molesto por una situación que se repite cada vez con más frecuencia en España.

"Muchas veces me hace gracia la gente que llega al bar, se gastan dinero, una buena mesa, consumen y a la hora de la cuenta y de pagar te dicen 'Oye, ¿y a qué invita la casa?'. Vamos a ver si tenemos algo claro: la carta no pone si entras invitamos a o no pone happy hour de tal hora a tal hora. No. La gente entra, come un buen producto, disfruta de una buena carne, un buen pescado, unas buenas vistas y paga lo que consume. Nadie está obligado a invitar", expone el camarero.

En su denuncia, también relata un episodio reciente con una mesa grande que, según explica, "me dijeron 'cuídanos mucho' sin conocerles a la hora de entrar. Tras servirles parrilladas de pescado, carne, vino y postres, me pidieron 'la copa de la casa' por todo lo que habían gastado".