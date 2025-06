¿Por qué Disfrutar ya no está en la lista de los mejores restaurantes del mundo?

Desde que en 2014 Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, tres chefs que se formaron en el icónico elBulli, inauguraron Disfrutar, este restaurante barcelonés no ha parado de cosechar éxitos.

Una brillante carrera en la que los premios y reconocimientos han ido llegando uno tras otro. El pasado año, diez después de su inauguración, era elegido como el Mejor Restaurante del Mundo y así estaba considerado hasta ayer.

En cambio, hoy muchos se preguntan por qué su nombre ya no aparece en The World's 50 Best Restaurants, la lista más famosa de los mejores restaurantes del mundo.

Por qué los números uno dejan de aparecer en la lista

Al igual que sucedió el pasado año con Central, el restaurante en Lima del chef Virgilio Martínez, que fue elegido como el mejor del mundo en 2023 y desapareció de la lista en 2024 al ocupar el primer puesto Disfrutar.

Este año, al conocerse que el peruano Maido de Micha Tsumura será el Mejor Restaurante del Mundo en 2025, Disfrutar ha salido automáticamente de la lista de los mejores. Esto es así por las normas de la lista.

En las primeras ediciones de la lista, todos los restaurantes del mundo podían formar parte de ella, pero se daba una circunstancia que restaba emoción al evento.

Había un pequeño grupo de restaurantes que cada año se repartían los primeros puestos y se turnaban ocupando el primer lugar. elBulli de Ferran Adrià, El Celler de Can Roca de los hermanos Roca o el danés Noma de René Redzepi fueron algunos.

Para romper con esta dinámica, hace unos años se cambiaron las reglas y se creó The Best of the Bests, un nuevo grupo en el que cada año entra el mejor restaurante del año anterior. El como el hall of fame de la lista, el mejor de los mejores.

Esto quiere decir que, una vez que un restaurante ha alcanzado la primera posición, ya no volverá a aparecer en la lista ni tendrá opción a repetir ese puesto, porque se encuentra en una categoría superior.

Durante la gala, hay un pequeño truco para distinguir qué cocineros han sido número uno. Mientras que los chefs que pertenecen a la lista regular, reciben una estola roja, los que ya han sido vencedores, reciben la estola de color violeta.

El camino de Disfrutar hacia la cima del mundo gastronómico

La historia de Disfrutar es la de una evolución constante y una búsqueda incansable de la excelencia. Tras el cierre de elBulli, un grupo de chefs empezaron un proyecto en solitario, primero con Compartir en Cadaqués y, poco después, con Disfrutar en Barcelona.

El Collaret de perles de litxi de Disfrutar, Barcelona.

Su propuesta se centró en una cocina de vanguardia, lúdica y rebosante de creatividad, manteniendo siempre un profundo respeto por el producto y las técnicas culinarias. En Disfrutar, cada plato es una obra de arte, una joya que siempre supera las expectativas.

El éxito no se hizo esperar. En 2015, Disfrutar obtuvo su primera estrella Michelin, seguida de la segunda en 2017 y la tercera en 2023, que vino casi a la par que el Premio Nacional de Gastronomía. Sin embargo, su ascenso meteórico no se detuvo ahí.

El restaurante ha tenido una presencia constante en la prestigiosa lista "The World's 50 Best Restaurants", escalando posiciones año tras año hasta alcanzar los puestos más altos, incluido el codiciado número 1 que ocupó en 2024.

Todos estos reconocimientos nacionales e internacionales han servido para consolidar a este restaurante de Barcelona como un destino gastronómico imprescindible para amantes de la buena mesa de todo el mundo.

Esta trayectoria de éxitos es un testimonio de la visión, el talento y la dedicación de sus fundadores. Su filosofía de "disfrutar" la cocina, tanto para quienes la crean como para quienes la degustan, se refleja en cada detalle.

Desde el diseño innovador del espacio hasta la impecable ejecución de cada plato, Disfrutar ofrece una experiencia gastronómica inolvidable que seguirá inspirando y marcando el camino en el panorama culinario global.