Carrefour tiene la vajilla más bonita para las comidas de verano: parece pintada a mano y cuesta solo 19.99 €

Tengo que confesar una cosa, cuando un plato me parece bonito, lo que menos me importa es la etiqueta. Me da igual que sea una carísima vajilla de Molecot, de La Cartuja o de la fina porcelana de Vista Alegre, que el plato más barato del Ikea.

He de decir que, en realidad, soy más feliz cuando me encuentro con una vajilla como esta que acabo de descubrir en Carrefour, bonita y práctica a partes iguales y, lo mejor de todo, sin necesidad vender de ningún órgano para comprarla.

Se trata del modelo New Horizont de la marca Carrefour Home, que destaca por su diseño alegre y su puntito nostálgico, para comer en platos bonitos a diario sin miedo al drama si, por lo que sea, alguna pieza acaba hecha añicos.

Vajilla completa para que cada día sea especial

La vajilla se compone de un total de 18 platos: 6 platos llanos de 24 cm de diámetro, 6 platos hondos de 21,5 cm de diámetro y 6 platos de postre de 19 cm de diámetro.

Cada tipo de plato presenta un diseño diferenciado basado en el mismo tipo de estampado. Los platos de postre están completamente cubiertos de flores que parecen pintadas a mano.

Los platos llanos tienen el fondo blanco enmarcado por el mismo patrón floral que decora el labio de una forma muy elegante.

Por su parte, los platos hondos tienen un diseño más sobrio, blancos, con un ribete burdeos y un pequeño motivo floral en el fondo. Recuerdan mucho a las vajillas que las abuelas guardaban para los días especiales.

Colores alegres y precio de chollo

El estampado de la vajilla está realizado con una paleta de tres colores: burdeos, amarillo anaranjado y verde pato, tonos cálidos que transmiten mucha vitalidad y son perfectos para vestir la mesa en los meses de verano.

Se trata de una vajilla adecuada tanto para las comidas de diario como para sacarla en reuniones más festivas cuando se quiera crear un ambiente acogedor con cierto aire retro.

Otro punto a favor de esta vajilla es, sin duda, su precio. Por solo 19,99 € es posible adquirir una vajilla de porcelana completa con un diseño bonito. Un chollo para quienes se acaban de independizar o para quienes buscan equipar su cocina sin hacer grandes gastos.

Cómo cuidar una vajilla de porcelana

Para el mantenimiento de la vajilla, se recomienda lavar las piezas a mano con jabón neutro. Este sencillo cuidado permitirá conservar el brillo del material y los colores del diseño evitando el desgaste que podría producirse en el lavavajillas.

Otro truco de abuela es secar las piezas después del lavado con un paño suave que no suelte pelusas para evitar marcas de agua y conservar el aspecto lustroso de la porcelana.

Aunque el lavado a máquina no supondría ningún problema a nivel estructural o funcional, el lavado manual, aunque algo más laborioso, alargará la vida útil del estampado haciendo que los platos estén "como el primer día" durante mucho tiempo.

Algunas recetas para estrenar esta vajilla

Mentiría si dijera que nunca me he comprado un plato solo porque me ha venido el flashi de lo bonita que quedaría una receta emplatada en él. Así de fantasiosa es mi cabeza. Como muestra, os dejo unas cuantas ideas para lucir con esta vajilla de flores.