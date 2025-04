Nervios en los supermercados y restaurantes por el apagón masivo: así reacciona el sector ante la incertidumbre

España se ha apagado. Un corte eléctrico masivo está afectando a miles de ciudadanos de toda la península desde las 12 del mediodía. También países como Portugal, Francia, Italia o Luxemburgo están sufriendo la misma situación. Por ahora, se dice que en las Islas Canarias y Baleares todo sigue funcionando con normalidad. Todavía se desconocen las causas de lo sucedido y no hay ninguna explicación oficial al respecto.

Centros comerciales, supermercados y restaurantes también están padeciendo las consecuencias de lo ocurrido. Un usuario de X (anteriormente Twitter) ha compartido un vídeo donde pueden verse aglomeraciones de personas en un Mercadona sin luz. "Empieza a cundir el pánico en los supermercados", dice en su publicación. La gente, aturdida, hace colas con los carritos para intentar pagar sus compras. "¡Vaya tela, vaya tela!", se escucha murmurar.

Por otra parte, chefs como Andoni Sánchez, del Restaurante Asador Villa de Frómista en Palencia, todavía esperan poder 'salvar' el servicio de hoy, aunque con limitaciones. "De momento sólo hay lechazo en el horno de leña y ensalada con cebolleta. ¡Salvamos el servicio seguro!", ha escrito el cocinero en sus redes sociales.

Empieza a cundir el pánico en los supermercados



Con quedada incluida en las piñas de @Mercadona #apagon pic.twitter.com/iCcT1T73NP — David Jurado (@DJuradoCD) April 28, 2025

"Estaba en el supermercado y casi nos quedamos encerrados por el apagón, no me imagino cómo debe estar la gente en ascensores o trenes", ha comentado otro internauta. Además, como suele ser habitual en situaciones de incertidumbre como esta, algunos también han comenzado a publicar memes sobre los hechos.

"Me ofrezco como bebedor de cerveza profesional para no tener que tirar el stock de bares y restaurantes", bromeaba un usuario. "La gente arrasando con la tortilla de patatas en Mercadona", decía otro, y adjuntaba un GIF de personas peléandose brutalmente en un centro comercial. Algunos parecer recurrir a la bebida como mejor solución: "Me encanta la cultura española... ¿Hay un apagón que no permite currar en la oficina? ¡Todos al bar!", se ha comentado en redes.



Por suerte, aún hay supermercados donde se mantiene la luz, como el Carrefour del madrileño barrio de Las Rosas, el cual, además, es el único sitio con cobertura de la zona, tal y como han informado varios vecinos. Otros súpers, como el Mercadona del Mercado de Santa María de la Cabeza, en Delicias, están funcionando con generadores de gasoil, según se ha escuchado decir en el bar Las Carabelas.

Se desconoce cuándo finalizará este apagón que está haciendo temblar al país, aunque Red Eléctrica ha informado de que en algunos puntos ya se está recuperando el suministro eléctrico de forma paulatina. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirige en estos momentos hacia las instalaciones centrales de Red Eléctrica para tratar de solventar este episodio.