Cierre inesperado de uno de los restaurantes Michelin de Castilla-La Mancha: "Cuesta llenar huecos entre semana"

Castilla-La Mancha dice adiós a una de sus 14 estrellas Michelin. El restaurante Ancestral, situado en Illescas (Toledo) y dirigido por el chef madrileño Víctor Infantes, cierra sus puertas este próximo domingo 30 de marzo. "Queremos agradecer el apoyo incondicional de tantos amigos y comensales que han pasado por nuestra casa", han dicho a través de un comunicado en sus redes sociales.

La razón principal de esta decisión radica en la dificultad que han tenido para llenar mesas entre semana. No obstante, no se trata de una despedida definitiva: el establecimiento traslada su cocina a Pozuelo de Alarcón (Madrid), la localidad con la renta media per cápita más alta del país.

Infantes ha explicado a Europa Press que el traslado de Ancestral se trata de una decisión "totalmente estratégica", ya que la mayoría de sus clientes actuales proceden de Madrid. "Al movernos a Pozuelo, nos acercaremos más a nuestro cliente y llenaremos los huecos entre semana que tanto cuesta llenar en Illescas", ha justificado.

El chef Víctor Infantes en su restaurante de Illescas. Ancestral

"Con este cambio dedicaremos nuestra energía e ilusión a desarrollar todo el potencial de Ancestral, lejos de distracciones y adversidades que desenfoquen nuestro objetivo, que no es otro que la satisfacción plena de los comensales", agregan. "Ha costado mucho escoger dónde y cuándo, pero creemos que esta decisión es la mejor y la más adaptada al entorno que necesita Ancestral para crecer y evolucionar con el fin de convertirse algún día en un referente a nivel nacional".

Aun así, el cocinero ha aclarado que su concepto gastronómico no se marcha por completo de Illescas, pues va a continuar presente a través de dos establecimientos en la localidad: Obrador Ancestral, dedicado al catering, y Brasacoa, su proyecto de hamburguesas a la brasa.

Un Ancestral aún más "silvestre"

La nueva ubicación de Ancestral en Pozuelo de Alarcón ha sido descrita como "un precioso enclave rodeado de naturaleza en un entorno que representa nuestra cocina silevestre". Un emplazamiento que dista bastante de su actual localización, en una de las avenidas principales de Illescas, cercada de edificios.

La mudanza supone la pérdida de la estrella Michelin que consiguieron en 2022, apenas 10 meses después de su apertura. Además, hace un año obtuvieron también su primer Sol Repsol. La propuesta del chef, basada en la recuperación de técnicas ancestrales, con el fuego como eje central y el uso de brasas y pucheros de barro como elementos clave, espera continuar desarrollándose y progresando en su nuevo hogar de Pozuelo.

Una despedida con los mejores platos

Como decíamos, con el cierre de Ancestral en Illescas, Castilla-La Mancha pierde una de las 14 estrellas Michelin que actualmente ostenta y la localidad toledana se quedará únicamente con una, la que alberga el reconocido Pepe Rodríguez (jurado de Masterchef) en El Bohío. Sin embargo, Infantes confía en mantener su "esencia castellana" en Pozuelo de Alarcón y recuperar la preciada estrella Michelin.

A partir del siguiente lunes 1 de abril, Víctor comenzará a preparar el espacio en el que, con el mismo equipo que le llevó a recibir los principales galardones de la cocina europea, emprenderá una nueva etapa manteniendo el mismo concepto gastronómico y la misma ilusión.

Para despedirse de Illescas, el restaurante ha anunciado un 'Menú despedida Ancestral Illescas' para este domingo a mediodía, con maridaje incluido. Según detallan en sus redes sociales, la propuesta incluirá un repaso por los platos más icónicos del restaurante (entre los que estará presente su recurrente trucha fario). El precio es de 120 euros por persona y las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar con antelación si se quiere acudir.