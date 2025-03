El menú que celebra el 175 aniversario del nacimiento del fundador del hotel Palace Barcelona

Estos días el hotel Palace Barcelona se viste de gala para rendir homenaje a uno de los pioneros de la hotelería moderna. En el marco del 175 aniversario del nacimiento de César Ritz, el hotel, inaugurado en 1919 como Ritz Barcelona, ha preparado un tributo que conjuga historia, lujo y alta gastronomía.

Tradición y modernidad en un menú

La brasserie de lujo del hotel, Amar Barcelona, bajo la dirección del chef Rafa Zafra, se transforma en el escenario perfecto para celebrar esta fecha tan señalada. El menú, que estará disponible hasta agosto, es un recorrido culinario cuidadosamente diseñado para sorprender a los comensales y rendir homenaje al legado del visionario suizo.

El festín comienza con una Tartaleta de centolla y un cóctel clásico de gambas con salsa rosa, dos entradas que prometen abrir el apetito con texturas y sabores marinos intensos. Como platos principales, destacan la merluza de pincho a la meunière y el majestuoso solomillo Rossini, creaciones que combinan técnicas tradicionales con toques contemporáneos para resaltar lo mejor de cada ingrediente. La experiencia culmina con un soufflé de chocolate que se acompaña de elegantes Petit Fours, ofreciendo un cierre dulce y sofisticado a la propuesta.

Tartaleta de centolla, en Amar Barcelona.

El menú, obra de los chefs Rafa Zafra y Gonzalo Hernández, tiene un precio de 175€. Además, para los amantes de una experiencia más completa, se ofrece la opción de un maridaje de vinos seleccionado por el sommelier Juanma Holgado. Este exclusivo acompañamiento, disponible por 125€ adicionales, incluye joyas enológicas como el Louis Roederer Cristal 2015 y el Château de Fargues Sauternes 1996, entre otros, que prometen realzar cada matiz de la propuesta gastronómica.

Un viaje en el tiempo: la Art Suite César Ritz

El homenaje no se limita a la cocina. El Palace Barcelona invita a sus huéspedes a descubrir la Art Suite César Ritz, una de las suites más emblemáticas del hotel. Inspirada en la figura del fundador, esta estancia destaca por sus colores perla y arena, realzados con detalles en rojo vibrante y acentos en dorado. Mobiliario de época, cortinajes exuberantes y telas de alta calidad crean una atmósfera que transporta a una era de glamour y sofisticación, en la que cada detalle está pensado para rendir tributo a la elegancia que caracterizó a César Ritz.

La Art Suite César Ritz.

Nacido el 23 de febrero de 1850 en Niederwald, Suiza, César Ritz revolucionó la industria hotelera al introducir un nuevo concepto de lujo y atención personalizada. Su visión dejó una huella imborrable en ciudades como París, Londres y Madrid, donde sus hoteles se convirtieron en sinónimo de elegancia y excelencia. El Palace Barcelona, miembro de The Leading Hotels of the World, continúa esta tradición, ofreciendo a sus 120 lujosas habitaciones y suites una mezcla perfecta entre la elegancia atemporal y las comodidades modernas.

Esta conmemoración no solo rinde homenaje a una figura histórica, sino que también invita a los comensales a sumergirse en una experiencia multisensorial. Entre la exquisita propuesta gastronómica, los detalles artísticos de la Art Suite César Ritz y los espacios únicos como el Rooftop Garden de 1.500 m² o el Bluesman Cocktail Bar, El Palace Barcelona se reafirma como un destino donde el pasado y el presente se fusionan en una celebración del lujo y la sofisticación.