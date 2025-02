Las cuatro mejores sidras de supermercado según el único 'pommelier' de España: desde sólo 2 euros

La sidra es una bebida alcohólica de una graduación entre 3% y 8% que se obtiene a partir de la fermentación del zumo de manzana. Entre los distintos tipos que hay, destacan la sidra natural (sin gas añadido y suele ser ácida y seca), la sidra espumosa (con burbujas, naturales o artificiales), la sidra dulce (con menor contenido alcohólico y un sabor más azucarado) y la sidra de hielo (a partir de zumo de manzanas congeladas).

De estas y otras variedades sabe mucho Haritz Rodríguez, el primer y único sumiller de sidra de España. A finales de diciembre de 2024, Rodríguez consiguió el certificado oficial de la American Cider Association, convirtiéndose así en uno de los 122 pommeliers de todo el mundo.

Tras años de catas, estudio e investigación, Haritz tiene claro qué prefiere y qué no. Le preguntamos por sus sidras favoritas y él nos compartió un listado entre las que se encuentran marcas como las austriacas Hasleberger y Kühbrein Most, la noruega Edel, la inglesa Little Pomona, las estadounidenses Son of Man, Anxo Cider y South Hill Cider o la alemana Weidmann & Groh. Todas ellas pueden adquirirse en España, bien en tiendas especializadas o bien vía online.

Las sidras de supermercado con la mejor relación calidad-precio

No obstante, como algunas de las anteriores sidras tienen un precio algo elevado o no son fáciles de encontrar, compartimos aquí las cuatro sidras de supermercado que recomienda Haritz Rodríguez para darse un homenaje en casa sin gastar mucho dinero.

1. Zapiain

Una destacada representante de la tradición sidrera vasca, elaborada por la familia Zapiain en Astigarraga, una localidad con más de 500 años de historia en la producción de sidra. Zapiain se obtiene mediante la fermentación del jugo de manzana 100%, sin la adición de conservantes ni sulfitos, y con un contenido alcohólico aproximado del 6%. Puedes encontrarla en empresas como Carrefour o El Corte Inglés desde 2'80 € los 75 cl., aproximadamente.

2. Castañón

La sidra Castañón es un referente en la tradición sidrera asturiana, con una historia que se remonta a 1938. Fundada por Alfredo García Menéndez en Quintes, (Asturias), la empresa ha mantenido su carácter familiar a lo largo de tres generaciones, combinando métodos tradicionales con innovación para ofrecer productos de alta calidad.



3. Trabanco

La producción de la sidra Trabanco se caracteriza por la fermentación del mosto en toneles de castaño, empleando levaduras autóctonas que aportan complejidad y profundidad al perfil organoléptico de la sidra. Este proceso artesanal garantiza una bebida de carácter único, reflejando fielmente el terruño asturiano.

Elaborada en la histórica finca familiar Isastegi, en el municipio de Tolosa, esta sidra cuenta con una trayectoria que se remonta al siglo XVII. Se produce mediante la fermentación natural de una mezcla de más de una docena de variedades autóctonas de manzanas, incluyendo la variedad Errezil.

A día de hoy, España cuenta con dos Denominaciones de Origen de sidra: Sidra de Asturias y Euskal Sagardoa; mientras que en todo el mundo hay un total de ocho D.O. y 14 Indicaciones Geográficas protegidas. Con respecto a las bodegas, nuestro país reúne alrededor de 160 de las 3.000 que hay en todo el globo.