The Best Chef Awards pone fin al reinado de Dabiz Muñoz: Rasmus Munk, mejor chef del mundo y Albert Adrià, segundo

Nuevos tiempos para The Best Chef Awards, que este pasado 6 de noviembre ha celebrado la gala de su X, en la que el ranking ha estrenado su nuevo sistema de clasificación y que ha dado a conocer el Top 3 con los mejores chefs del mundo. Tras tres años con Dabiz Muñoz a la cabeza de la lista, el chef danés Rasmus Munk se convierte en el mejor chef del mundo, seguido por Albert Adrià y Eric Vildgaard, en segunda y tercera posición.

La excelencia detrás de Rasmus Munk y Alchemist

El talento de Munk se revela a través de una propuesta que combina teatro, ciencia y gastronomía, elevando la experiencia de una comida a una obra de arte inmersiva. Alchemist, su restaurante en Copenhague, es más que un lugar para comer: es un espacio donde la innovación culinaria se encuentra con la narrativa visual y el compromiso social, creando una experiencia multisensorial.

Este enfoque holístico e inmersivo hacia la gastronomía ha redefinido los límites de lo que significa cenar en el siglo XXI, ganándole a Munk el título de Mejor Chef del Mundo en los Best Chef Awards.

Los premiados en The Best Chef Awards.

Albert Adrià y el arte de la experimentación en Enigma

En el segundo puesto, Albert Adrià sigue manteniendo una influencia decisiva en la cocina contemporánea. Con una carrera marcada por la experimentación, Adrià es conocido por su habilidad para crear platillos que cuentan historias, combinando técnica e imaginación para romper fronteras gastronómicas.

En su restaurante Enigma, en Barcelona, ha logrado un espacio donde la comida es un medio para la expresión artística, consolidando su papel como uno de los chefs más creativos e innovadores de la actualidad.

Albert Adrià, en el escenario de The Best Chef Awards.

Eric Vildgaard, desde el restaurante Jordnær, Dinamarca , es conocido por su compromiso con la sostenibilidad y la pureza. Por ello este año ocupa el tercer puesto de la clasficación.

Innovación en el sistema de premiación: los “Cuchillos”

Este año, los Best Chef Awards incorporaron un sistema de premiación renovado y más inclusivo, organizado en tres niveles de “Cuchillos”. Con esta metodología, el certamen reconoce a un total de 550 chefs de 61 países, destacando a aquellos que alcanzaron la excelencia en tres categorías:

• Tres Cuchillos: Premian a los chefs que lograron el 80% o más de los puntos, reconociendo la cúspide de la maestría culinaria.

• Dos Cuchillos: Dedicado a los chefs que alcanzaron el 40% de los puntos, subrayando su influencia global.

• Un Cuchillo: Celebran a los cocineros que alcanzaron el 20%, destacando sus contribuciones notables al sector.

Con este formato, el certamen se orienta hacia una visión más amplia e inclusiva de la gastronomía mundial, premiando no solo a los chefs más mediáticos, sino también a aquellos que impactan sus comunidades y avanzan el arte culinario desde diferentes puntos del planeta.

La experiencia culinaria en Dubái: tres días de gastronomía y ciencia

La ceremonia no fue solo un momento de premiación, sino un espacio de diálogo, conocimiento y exploración de la gastronomía en todas sus dimensiones. Durante los tres días de evento, los asistentes disfrutaron de mesas redondas, sesiones de la conferencia ‘Food Meets Science’ y cenas exclusivas, que mostraron las tendencias actuales y futuras en la cocina global.

Con este evento, Dubái ha dejado claro su compromiso con la excelencia culinaria y su intención de convertirse en un referente gastronómico en la región y en el mundo.

Ganadores del premio especial Como parte del revolucionario nuevo sistema de clasificación de The Best Chef, los premios también premiaron a los chefs que hicieron contribuciones extraordinarias en áreas específicas: ⦁ El Mejor Revolucionario: Albert Adrià, Enigma (España)

⦁ Premio al Mejor Pastelero: René Frank, Coda (Alemania)

⦁ Premio al Mejor Nuevo Ingreso: Mei Kogo, Sushi Meino (Japón)

⦁ Premio al Mejor Terruño: Jaime Rodríguez, Celele (Colombia)

⦁ Premio a la Mejor Ciencia: Ángel León, Aponiente (España)

⦁ Premio al Mejor Arte Culinario: Julien Royer, Odette (Singapúr)

⦁ Premio al Mejor Next-Gene: Michele Lazzarini, Contrada Bricconi, (Italia)

⦁ Premio a la Mejor Experiencia Culinaria: Vaughan Mabee, Amisfield (Nueva Zelanda)

⦁ Premio a la Mejor Creatividad: Paco Méndez, Come Restaurant (España)

⦁ Premio al Mejor en Dubái: Himanshu Saini, Trèsind Studio (UAE)

⦁ Premio al Más Votado entre los profesionales: Ana Roš, Hiša Franko (Slovenia)

⦁ Premio al Mejor ‘Orígenes y Futuro’: Primer puesto: Eva, Lilian, Emilie Rihani, Three by Eva (UAE); Segundo puesto: Mohamad, Wassim, Omar Orfali, Orfali Bros (UAE)

Los españoles en la clasificación

40 chefs diferentes del panorama gastronómico español forman parte de la clasificación distinguidos con 3, 2 o 1 Cuchillos.

‘Tres Cuchillos’



• Albert Adrià – Enigma, Barcelona

• Andoni Luis Aduriz – Mugaritz, Errenteria

• Ángel León – Aponiente, Cádiz

• Dabiz Muñoz – DiverXO, Madrid

• Diego Guerrero – DSTAgE, Madrid

• Eneko Atxa – Azurmendi, Bizkaia

• Fina Puidgevall y Martina Puigvert – Les Cols, Olot

• Javier y Sergio Torres – Hermanos Torres, Barcelona

• Martín Berasategui – Martín Berasategui, Lasarte-Oria

• Oriol Castro – Disfrutar, Barcelona

• Paco Méndez – COME, Barcelona

• Paco Morales – NOOR, Córdoba

• Paco Pérez – Miramar, Llanca

• Paco Roncero – Paco Roncero Restaurante, Madrid

• Paolo Casagrande – Lasarte, Barcelona

• Quique Dacosta – Quique Dacosta, Denia

• Victor Arguinzoniz – Asador Etxebarri, Axpe

'Dos Cuchillos' • Antonio Romero – Suculent, Barcelona

• Begoña Rodrigo – La Salita, Valencia

• Dani García – Smoked Room, Madrid

• Elena Arzak – Arzak, San Sebastián

• Javi Olleros – Culler de Pau, O Grove

• Jesús Sánchez – Cenador de Amós, Villaverde de Pontones

• Mario Sandoval – Coque, Madrid

• Paulo Airaudo – Amelia, San Sebastián

• Rafa Zafra – Estimar, Barcelona

• Ramón Freixa – Ramón Freixa, Madrid

• Ricard Camarena – Ricard Camarena, Valencia

• Toño Pérez – Atrio, Cáceres

• Xavier Pellicer – Xavier Pellicer, Barcelona

'Un Cuchillo' • Diego Murciego – Desde 1911, Madrid

• Edorta Lamo – ARREA!, Santa Cruz de Campezo (Álava)

• Jordi Vilà – Alkimia, Barcelona

• Josean Alija – Nerua Guggenheim Bilbao, Bilbao

• Juanjo López – La Tasquita, Madrid

• Juanlu Fernández – LÚ Cocina y Alma, Jerez De La Frontera

• Oliver Peña – Teatro kitchen & bar, Barcelona

• Rafa de Bedoya – Aleia, Barcelona

• Tetsuro Maeda – Txispa, Axpe

• Xosé T. Cannas – Pepe Vieira, Raxo

Cristian Gadau, cofundador de The Best Chef, ha declarado: «Traer los premios The Best Chef Awards a Dubái por primera vez ha sido un momento histórico para nosotros, y no podríamos haber pedido una ciudad más extraordinaria para acoger esta celebración. La ambición, el espíritu y la dedicación a la excelencia de Dubái reflejan a la perfección el calibre del talento que hemos presenciado en los premios de este año. Mi más sincera enhorabuena a todos los chefs galardonados: su trabajo es un faro de inspiración para el mundo culinario».

Joanna Slusarczyk, cofundadora de The Best Chef, añadió: «Este año hemos tenido el privilegio de reconocer a 550 chefs extraordinarios, cada uno de los cuales encarna la habilidad, la visión y la dedicación. El nuevo sistema de reconocimiento 'Cuchillos' nos ha permitido destacar a los chefs en todas las etapas de su trayectoria, respetando debidamente su oficio y sus contribuciones. Ser testigo de este nivel de talento, desde maestros de renombre a estrellas emergentes, todo ello aquí en Dubái, ha sido profundamente conmovedor».