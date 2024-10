El festival de Barcelona que une gastronomía y cultura para recaudar fondos para Palestina

Barcelona se prepara para acoger la segunda edición de Middle Feast, un festival único que combina la riqueza cultural y gastronómica del Mediterráneo y Oriente Medio con una causa profundamente humanitaria. El próximo 20 de octubre de 2024, el Hangar, Centre de Producció i Recerca Artística, será el escenario de un encuentro donde la comida, la música y el arte convergerán en apoyo a la crisis humanitaria en Palestina.

Tras el éxito rotundo de su primera edición, que logró recaudar más de 4.000 euros para la ONG Now You See Me Moria, la nueva convocatoria del Middle Feast apunta a superar expectativas, tanto en participación como en recaudación. Esta vez, los fondos serán destinados a UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas que provee asistencia vital a los refugiados palestinos, y otras organizaciones que trabajan en la franja de Gaza.

El evento, que espera reunir a más de 60 comensales y 200 invitados, será liderado por la chef Paula Sandoval, una joven promesa de la gastronomía barcelonesa cuyo trabajo se inspira en las cocinas de Oriente Medio. Su restaurante, Jazminos, en Bilbao, es un templo de sabores árabes donde cada plato narra historias de viajes, recuerdos y especias.

Para Middle Feast, Paula ha diseñado un menú que transportará a los asistentes a las tierras que inspiraron su amor por esta gastronomía, con una propuesta que equilibra la autenticidad de los sabores tradicionales con un enfoque fresco y moderno.

"Entiendo la cocina árabe como parte de nosotros y el fuego, como su centro", explica Paula, cuya pasión por esta cocina se avivó tras un viaje por Palestina, Líbano, Turquía y Marruecos. Este viaje, realizado junto a su padre, un amante de la cocina árabe, fue el punto de partida para la creación de su propio restaurante y el desarrollo de una filosofía culinaria que busca rescatar y celebrar las tradiciones gastronómicas del Mediterráneo y Oriente Medio.

Middle Feast no es solo un evento gastronómico, sino una experiencia cultural completa. Además de la comida, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, vinos naturales y sorteos de productos donados por los colaboradores del evento, que incluyen tanto marcas locales como internacionales.

La iniciativa, organizada por un equipo de voluntarios comprometidos, se ha convertido en un símbolo de la solidaridad barcelonesa, ofreciendo una plataforma para que la comunidad se una en torno a una causa global urgente. Las entradas para la comida, con aforo limitado, estarán disponibles próximamente en la página web del evento.

Además, aquellos que no puedan asistir a la comida podrán sumarse a la sobremesa y participar en las actividades programadas, o colaborar con donaciones monetarias o en especie, que también se gestionarán a través de la web.

En un mundo donde las crisis humanitarias a menudo pasan desapercibidas, Middle Feast emerge como un recordatorio del poder de la comunidad, la cultura y la gastronomía para hacer frente a las adversidades. Este evento no solo celebra la diversidad y la riqueza de las culturas mediterráneas y de Oriente Medio, sino que también refuerza la importancia de la solidaridad en tiempos de necesidad.

Todos los beneficios del festival serán donados íntegramente a las organizaciones seleccionadas, y los detalles de la recaudación y el destino de los fondos serán publicados en las semanas posteriores al evento, garantizando transparencia y compromiso con la causa.

Para más información y para participar en este evento benéfico, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de Middle Feast o contactar a los organizadores a través de los números de contacto proporcionados. Middle Feast es más que una comida; es un acto de esperanza y solidaridad con aquellos que más lo necesitan.