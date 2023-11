Carlos Casillas, el chef más joven en ganar una estrella Michelin en la historia (y también para Ávila)

Barro está a menos de dos horas de Madrid y menos de 15 metros de la muralla de Ávila. No es otro asador donde reina el chuletón, ni es lo que pretende, pero también lo trabaja. Carlos Casillas, esta al frente de este gastronómico que ha roto con el paradigma echando raíces, apostante por un territorio. Un esfuerzo titánico con el que tan solo siete meses tras su apertura acaba de ganar su primera estrella Michelin, convirtiéndose en el más joven de la historia en conseguir este reconocimiento, el primero también en la historia abulense.

Casillas, también nominado a Cocinero Revelación - resultado que se conocerá el próximo 30 de enero durante la celebración de Madrid Fusión-, emprendió hace años una carrera que está resultando estelar y convertiría el 'fracaso' de sus abuelos en éxito. Dejó su ciudad para irse a formar al Basque Culinary Center. Sus abuelos le animaban para hacerlo, pesarosos por el hecho de que en “Ávila no había futuro”. “El día que te vea en esa guía entenderé porque te has quedado aquí" le dijo su abuela.

Es el reflejo de cómo un equipo jovencísimo puede mover montañas y expandir las murallas de Ávila mucho más allá. Tan solo seis personsas que no superan los 26 años. Casillas tiene 24 y hasta el 15 de marzo completará otra vuelta al sol, lo que le convierte en el chef más joven de la historia en conseguir la estrella Michelin, 'arrebatándole' el puesto a Alejandro Serrano que la consiguió en 2021, con 25 años.

Hace ocho o nueve años quería irse fuera, pero "en 2º de Bachillerato algo cambió". Después fue al Basque Culinary center, al que volvió para dar una de las cenas esta pasada edición del Festival de cine de San Sebastián : “me pasé todos los días emocionado. Cuando me dijeron que tenía sitio en el aparcamiento de la universidad fue un shock enorme. Los mejores momentos de mi vida los he pasado en Donosti, se que fue un esfuerzo muy grande para mí familia pero lo aproveché muchísimo” cuenta el joven de 24 años, que trabajaba y estudiaba también los fines de semana. Allí, en 2021, el

El que dirige Carlos es un equipo formado por seis personas con edades comprendidas entre los 21 y los 26 años, " todos vivimos aquí al lado , andando tardamos 5 minutos a casa. Jaime mi mejor amigo de la universidad y compañero de piso; con Cristina se reencontró después de la universidad; Diego cuando terminó Noma volvió a España para incorporarse a Barro". Asegura que el proyecto camino solo, nada de socios, “el dinero llega, lo mejor que está teniendo ahora este proyecto no es dinero. La ilusión…”.

Desde ese pequeño espacio, en el número 6 de la calle cerrado al mundo exterior por una robusta puerta encargada de ese paso a otra dimensión, sin moverse de la mesa, se ve Ávila. Se ven las montañas de Gredos, se ven los prados donde pastan las ovejas de José y se ven también las viñedos que custodia Carlos desde que los plantara su abuelo. Ignacio de Hortícola de Cebreros; la huerta de María en Cortos; los caracoles de Gredos; los corderos de Toñín, en Navarrevisca; Mariano, de Huevos Teco; las carnes de Rafael González en Navaluenga; Israel y Héctor de Cervezas Raíz Cuadrada; la quesería Montealijar, en Las Navas del Marqués o Eloy de la cooperativa de aceite de oliva virgen extra El Puente... y así hasta 60 proveedores de la zona dan sentido a Barro.

Son solo cuatro mesas con las que cuenta Barro, que se centra en un único menú degustación, Alberche (120 € sin maridaje)con el que recupera los sabores de la zona. Un pequeño restaurante con un gran propósito, que apuesta por el "producto local con conciencia ecológica, platos dedicados a los incendios, filosofía desperdicio cero, vajilla artesanal, promoción de pequeños productores cercanos… Esta es una casa de nueva generación (...) que demuestra pasión y defiende una idea: Cocinar el pasado desde el presente, pero con la mirada puesta en el futuro", como lo define la Guía.

Este homenaje a la despensa abulense, a sus recetas acestrales y olvidadas, a los sabores más silvestres y de temporada, y a sus gentes, estrenaba- prefiere buscarlas él que dejarle la tarea a alguien que no vaya a respetar el campo “Yo no arriesgo. Algo con lo que estaba muy desencantado era con la falta de coherencia”. Aquel domingo gris de otoño también había cogido niscalos que sirvieron para el plato con costillas que alimentaba ese día al servicio y que se versionaría la semana siguiente-, pero el contenido del menú abarca mucho más. Uno que comienza por beberse la lluvia desde una genialidad de cuenco que al volcarse la simula y ya emociona. Para la vajilla han confiado en época ceramic , con la que sirve ese caldo de miso que recibe, junto a su pan que abraza.. Para el diseño y el branding con Pedro Perles Karen Else. Y comienzan las copas también, la primera con champagne: “Siempre con burbujas se empieza mejor”.