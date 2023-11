La cocina de juguete de Dabiz Muñoz con Play Doh que promete ser el regalo de estas Navidades

La alta cocina no entiende de edades, ni las estrellas Michelin tampoco. Hasta el más pequeño puede disfrutar de la cocina, y no solo eso, también aprender de ella. Y sino que se lo digan a Dabiz Muñoz, que se estrenó en el mundo de la paternidad hace unos meses y no hay duda de que su pequeña Laia ya es buena merecedora del apellido 'XO'. A ella le dedicó un postre nada más nacer el recientemente nombrado, por tercera vez consecutiva, mejor cocinero del mundo por The Best Chef Awards, y seguro que en ella pensaba cuando se unió a Play-Doh para revolucionar el universo de los juguetes infantiles con lo nuevo para esta Navidad: el Restaurante Divetido Play-Doh.

[Los platos de Dabiz Muñoz que le han encumbrado como el mejor de los mejores]

Se trata de una colaboración sin precedentes. La alianza entre el reconocido chef y la famosa marca de plastilina tiene como objetivo inspirar a todos los niños y fomentar su imaginación y creatividad desde una edad temprana a través del nuevo 'Restaurante Divertido Play-Doh. El reconocido como el mejor chef del mundo, aclamado por su innovadora cocina y propuestas culinarias creativas, participa en este proyecto único junto a Hasbro, líder mundial en entretenimiento y juegos para toda la familia.

Con su trayectoria culinaria impresionante, que incluye DiverXO -galardonado con tres estrellas Michelin- StreetXO -referente de la gastronomía urbana-, RavioXO y el innovador servicio de entrega GoXO, Dabiz Muñoz es un ejemplo perfecto de cómo la creatividad e innovación son fundamentales en la cocina. Y con esta colaboración extraordinaria con Play-Doh destaca cómo la imaginación, la creatividad sin límites y la expresión artística pueden dar lugar a sorprendentes obras de arte.

La cocina de Play Doh con tres estrellas

El nuevo Restaurante Divertido Play-Doh: Una experiencia culinaria para los más pequeños

El corazón de esta colaboración es el emocionante lanzamiento del "Restaurante Divertido Play-Doh", un set diseñado especialmente para que todos los niños puedan dejar volar su imaginación y sentirse como auténticos chefs en su propia cocina de juguete. Este increíble set no solo fomenta la creatividad, sino que también promueve la diversión y el juego imaginativo.

Con facilidad, los niños podrán utilizar los sellos incluidos para crear sus propias hamburguesas, pizzas, o cualquier receta que se imaginen. Con solo bajar la palanca, podrán moldear dos tipos distintos de comida de juguete al mismo tiempo, mientras observan asombrados cómo la plancha se mueve hacia la estación de preparación, añadiendo un toque mágico a la experiencia culinaria. Los niños podrán desarrollar su habilidad para crear combinaciones únicas de platos, inventar nombres para sus creaciones y sumergirse en un mundo de juego que refleja la magia y la diversión de la cocina real.

La colaboración entre Dabiz Muñoz y Play-Doh tiene como objetivo inspirar a todos los niños a explorar su imaginación y llevar sus habilidades culinarias a nuevas alturas. Juntos, están dispuestos a marcar tendencia y demostrar que la creatividad es el ingrediente esencial que transforma los platos en auténticas obras de arte, incluso desde temprana edad. Y quien sabe... ¿descubrirá su vocación tu pequeño gracias al "Restaurante Divertido de Play-Doh? ¡Lo que sí está claro es que se convertirá en uno de sus mejores compañeros de juegos!

Sigue los temas que te interesan