Dabiz Muñoz lanza 'Pollos Muñoz', su nuevo proyecto gastronómico basado en el pollo frito

Dabiz Muñoz sigue sumando nuevas iniciativas. Hace sólo unos días el chef madrileño anunciaba Reina Goxa, un menú inédito con los platos favoritos de Cristina Pedroche con motivo de su 35 cumpleaños y el pasado 17 de julio estuvo regalando el Bizcocho X Laia para celebrar el nacimiento de su primera hija.

Ahora el cocinero acaba de promocionar otro concepto que se une a su ecléctico universo gastronómico. Lo ha comunicado este lunes a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido varias publicaciones en las que aparece sosteniendo e hincando el diente a un enorme bocadillo.

Tal y como hemos podido saber por el texto bajo las fotografías, se trata de Chicken Waffle, una exclusiva receta de pollo macerado en salmuera y frito extra crujiente (con su receta secreta), junto con queso cheddar, mayonesa picante, yuzu con kétchup de tomates cherrys, bacon crujiente y pepinillos. Todo ello acompañado de dos gofres que funcionan como dos rebanadas de pan que abrazan a todos los ingredientes.

Este bocado no es simplemente una nueva receta que Muñoz va a incorporar a alguno de sus restaurantes, sino que supone el nacimiento de una propuesta culinaria que ha bautizado con el nombre de 'Pollos Muñoz', basada en el pollo frito y que estará disponible en el nuevo foodtruck de El GoXO. "Pollos Muñoz ya está aquí", ha escrito el chef en su red social.

Por el momento, Dabiz no ha revelado mucha más información al respecto de su último lanzamiento, aunque ya se sabe que estará disponible en el foodtruck de El GoXO del Mercado de Navidad, como veníamos diciendo, y que ha creado a propósito un perfil de Instagram con el nombre de @pollosmunoz donde previsiblemente irá subiendo cada uno de los productos que vaya estrenando. En este nuevo perfil puede leerse a modo de presentación lo siguiente: "Jugoso, sabroso y extrahiper-crujiente". En el poco tiempo que lleva activo ya ha acumulado casi 1000 seguidores.

Por otra parte, en el Instagram de GoXO se han publicado unos vídeos donde se empapelan puertas, paredes, farolas y hasta motos de Madrid con unas pegatinas que anuncian la llegada de Pollos Muñoz. "Best pollo in town, lady", "Antojo extremo" o "Kikiriki Corporation established in Madriz" son algunos de los mensajes que pueden leerse en estos adhesivos.

Además, en las stories del restaurante se ha compartido una cuenta atrás donde aparece la fecha exacta en la que darán toda la información relacionada con este nuevo proyecto. Habrá que esperar al próximo jueves 16 de noviembre para conocer finalmente todos los detalles sobre el pollo que se está montando en la cocina del considerado mejor chef del mundo.

