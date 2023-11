Este hotel acoge una cena inédita con el chef español con más estrellas Michellin.

Un exquisito menú de alta cocina en un entorno increíble. Así es la carta de presentación de 'Una cena con estrellas', el evento gastronómico que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en el restaurante M.B del hotel The Ritz-Carlton Alabama.

[Los 9 trucos de Martin Berasategui para que lo que cocines sea sano]

Este exclusivo complejo de cinco estrellas se encuentra ubicado en Guía de Osoria, una joya de la naturaleza en la costa suroeste de Tenerife, rodeado de una exuberante vegetación, paisajes volcánicos y vistas panorámicas al océano Atlántico.

El chef al mando de los fogones es el afamado Martín Berasategui, el cocinero español con mayor número de estrellas Michelin. Berasategui ha creado para la ocasión un menú especial donde fusiona los platos que se encuentran regularmente en la carta de M.B. con otros procedentes de sus diversos restaurantes.

El chef Martín Berasategui.

Entre las recetas que se servirán sobresalen el camarón soldado marinado sobre jugo de olivas, naranja y aceituna mimética; la yema de huevo de corral bañada con una ensalada líquida de hierbas, remolacha, queso flor y toques de trufa; o el pichón asado con un hueso de pasta fresca cubierta de setas al cebollino y pequeños toques de una crema trufada, entre otras.

Además, durante la cena, los invitados podrán conversar con Berasategui, que los acompañará durante el evento a través de sus platos más icónicos. "He creado este menú inédito con los mejores ingredientes que encuentro a diario en el mercado, la sabiduría y la pasión de mis más de 45 años de experiencia", ha explicado el donostiarra.

[El truco de Martín Berasategui para acertar siempre con el punto de la carne]

La cena, que será "un paseo por los platos de ayer y de hoy" que han marcado el camino de Berasategui en la gastronomía, tal y como él mismo asegura, tendrá un precio de 195€ por persona con dos opciones de maridaje, una de 125€ y otra de 350€.

Asimismo, Marriott Bonvoy (el programa de lealtad de la cadena de hoteles de lujo Marriott International) ofrece la oportunidad de asistir a la velada a través de su pack Dinner with the Stars in Tenerife, Spain | The Ritz-Carlton, que combina la cena con una noche de estancia en el hotel y desayuno. Además, los socios del programa también podrán pujar por este pack y los ganadores disfrutarán de una clase de cocina privada junto al propio Berasategui, así como de la cena en M.B. y la estancia en una de sus increíbles habitaciones con vistas al mar.

Sigue los temas que te interesan