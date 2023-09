Los chefs de Estimar, La Salita y Sartoria Panatieri cocinan en el mayor festival gastronómico de Portugal

La gastronomía no entiende de fronteras y menos si la que se junta a la mesa es la de países vecinos. Muestra de ello, la celebración de la quinta edición de Chefs on Fire, el mayor evento gastronómico-festivo de Portugal, que acoge Cascais los próximos 8, 9 y 10 de septiembre y que, por primera vez, contará con la participación de un país extranjero. Inaugurando esta convocatoria, España, cuya representación llega de la mano de Rafa Zafra (Estimar), Begoña Rodrigo (La Salita) y Rafa Panatieri y Jorge Sastre (Sartoria Panatieri).

Los cuatro chefs se valdrán del fuego como hilo conductor formando parte de un programa que durante tres días de 12 a 00 h, convertirá la ciudad lusa en epicentro de la gastronomía. Pescados, carnes y vegetales a la brasa serán los ingredientes que compongan el menú, que se completará con música en directo, showcookings y charlas dinamizadoras del festival.

"La elección de España era natural. Por cercanía, claro, pero sobre todo por la calidad demostrada de su gastronomía. Sabemos de ella, y los dos Rafa, Jorge y Begoña lo demostrarán, así como nos ayudarán seguro a divertirnos con fuego y a demostrar todos juntos el poder de la gastronomía de la Península Ibérica”, explica el promotor cultural y director del festival, Gonçalo Castel-Branco.

La cocina alrededor del fuego

Lo mejor de España y Portugal unido por las brasas

Zafra, Rodrigo, Panatieri y Sastre no cocinarán solos, lo harán en un programa donde compartirán espacio con un gran número de cocineros con acento portugués como Alexandre Silva (Loco e FOGO), Bruno Caseiro (Cavalariça Lisboa) y Chef Vítor Adão (Plano), João Magalhães (Tricky’s), Tiago Penão (Kappo), João Rodrigues (Projecto Matéria), David Jesus (SEIVA), Andreia Moutinho Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho), André Magalhães (Taberna da Rua das Flores), Hugo Candeias (Ofício), Marta Figueiredo (Estrela da Bica, Ricardo Ferreira (Elemento), João Sá (SÁLA), Tiago Feio (Tia Tia), Fábio Quiraz (Bela Vista Hotel & Spa), António Loureiro (A Cozinha), Carlos Teixeira (Herdade do Esporão), Marlene Vieira (Marlene Vieira Food Corner, Zunzum Gastrobar y Marlene), Paulo Alves (Kabuki), Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio y Semea by Euskalduna), Diogo Formiga (Encanto), António Galapito (Prado) y Natalie Castro (Isco – Padaria e Bistro).

El plato que presentará el chef portugués Ruben Trindade

Chefs on Fire, que cuenta con el reconocimiento como Mejor Boutique Festival de Portugal o de Evento Gastronómico del Año de Mesa Marcada llega este año a su quinta edición, una entrega que llega avalada también con el Premio Nacional de Turismo Gastronómico. Tal es así que su éxito se consolida año tras año y se afianza su espíritu familiar y sostenible, pues se ha apostado por el uso de platos de pulpa de caña, servillas de papel reciclado, vasos de cristal y cubiertas de madera.

El cartel de chefs y grupos por días puede consultarse en la web: www.chefsonfire.pt. Las entradas se pueden adquirir desde la misma web donde se ofrece el abono de tres días (que incluye 15 consumiciones y 10 bebidas a consumir libremente) por 200€. La entrada diaria cuenta con 5 consumiciones y 2 bebidas por 75€, y la entrada infantil (entre 6-12 años, para los menores de esa edad la entrada es gratuita), 20€. Todas las opciones serán formato cashless y para todas ellas existe la posibilidad de adquirir consumiciones o bebidas extra de forma online y a través del móvil.

